Понад 300 студентів-медиків працюють у «ковідних» лікарнях Одещини

340 студентів Одеського національного медичного університету працюють у лікарнях області, куди госпіталізують хворих на COVID-19. Про це журналістам, відповідаючи на запитання Радіо Свобода, повідомила директор обласного департаменту охорони здоров’я Наталія Одарій-Захар’єва.

«Це студенти п’ятого і шостого курсів, які працюють середніми медичними працівниками по «ковідних» лікарнях. Також є шестикурсники, які будуть йти на інтернатуру. Направлення на інтернатуру робить міністерство охорони здоров’я, але вони проходять також через наш департамент і ми з ними відпрацьовуємо», – заявила директор департаменту.

Також цього тижня чиновники мають зустрітись із ректором Одеського національного медичного університету, щоб організувати виїзди студентів в «ковідні» лікарні регіону. На Одещині планують розгорнути додаткові 1000 ліжок із киснем у 28 лікарнях. Станом на 31 березня в регіоні було розгорнуто майже 4 тисяч ліжок для пацієнтів з COVID-19, близько 3 тисяч з них були забезпечені киснем. Під час перебування Одещини в червоній зоні з 23 березня до 25 квітня обласна влада планувала розгорнути 340 ліжок додатково. Станом на 26 квітня вільних ліжок у регіоні 723.

З 25 квітня Одещина вийшла з «червоної» зони – за п’ятьма показниками регіон відповідав критеріям «жовтої», тому зміг пропустити «помаранчевий» рівень карантинних обмежень.

За словами головного державного санітарного лікаря Одеської області Віталія Гончарова, Одещина все ще перевищує середній інтенсивний показник захворюваності по Україні на 3,8 відсотка. Він зазначив, що наразі регіон посідає 12 місце за цим показником, а квітень має всі шанси стати піковим за кількістю випадків захворювання та смертності від нього.

«Індикаторні показники епідемічної небезпеки знаходяться майже на рівні цільових. Рівень захворюваності на грип та ГРВІ складає 90,3 відсотка від епідпорогу в 100 відсотків; кількість госпіталізованих пацієнтів із підтвердженим чи підозрілим випадком на COVID-19 складає 57,9 відсотка при критерії у 60 відсотків; коефіцієнт виявлення випадків інфікування методом ПЛР – 19,7 відсотка при критерії понад 20 відсотків; завантаженість ліжок у закладах охорони здоров’я, що лікують пацієнтів із «ковідом», складає 61 відсоток при критерії понад 65 відсотків; кількість тестувань ПЛР, на антиген і експрестестами на 100 тисяч населення складає 995 при критерії менше 300», – наголосив Гончаров.

За минулу добу в Одеської області, за даними ДУ «Одеський лабораторний центр МОЗ України», лабораторно підтвердили COVID-19 методом ПЛР у 397 осіб, зокрема у 15 дітей і двох медпрацівників.