В Україні виявили 5 062 нових випадки COVID-19 – МОЗ

В Україні за останню добу виявили 5 062 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19, зокрема, 221 дитина та 54 медпрацівники, повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

За його словами, минулої доби шпиталізували 2 061 людину, 195 людей померли. Одужали – 6 910.

Протягом доби провели 25 248 тестувань (зокрема методом ПЛР – 15 379, методом ІФА – 2 853).

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Дніпропетровській (676), Одеській (397), Миколаївській (375), Харківській (313) та Львівській (311) областях.

За весь час пандемії в Україні, за даними МОЗ, захворіли 2 030 333 людей, померли – 42 518.