З 7 травня «червону» зону покидають Запорізька та Полтавська області – Немчінов

Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій на позачерговому засіданні у четвер ухвалила рішення про вихід Запорізької та Полтавської областей із «червоної» зони епіднебезпеки поширення COVID-19, повідомив у Telegram міністр Кабінету міністрів України Олег Немчінов.

«Із 00 годин 00 хвилин 07 травня 2021 року «червоний» рівень епідемічної небезпеки поширення COVID-19 на території Запорізької та Полтавської областей. Також застосувати на території Запорізької та Полтавської областей обмежувальні протиепідемічні заходи, передбачені для «жовтого» рівня епідемічної небезпеки», – повідомив Немчінов.

Таким чином, після 7 травня у «червоній» зоні залишиться лише Сумська область.

Із сьогоднішнього дня також Чернігівська область перейшла у «помаранчеву» зону, а Харківська та Хмельницька – у «жовту».

За весь час пандемії в Україні, за даними МОЗ, захворіли 2 097 024 людини, померли від COVID-19 – 45 451.