Немчінов: із 6 травня Чернігівська область – у «помаранечевій», Харківська та Хмельницька – у «жовтій» зоні

Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій на позачерговому засіданні у середу ухвалила рішення про вихід Харківської, Хмельницької та Чернігівської областей із «червоної» зони епіднебезпеки поширення COVID-19, повідомив у Telegram міністр Кабінету міністрів України Олег Немчінов.

«З 00 годин 00 хвилин 6 травня 2021 року «червоний» рівень епідемічної небезпеки поширення COVID-19 на території Харківської, Хмельницької та Чернігівської областей. Також застосувати на території Харківської та Хмельницької областей обмежувальні протиепідемічні заходи передбачені для «жовтого» рівня епідемічної небезпеки, а на території Чернігівської області – для «помаранчевого» рівня», – повідомив Немчінов.

Раніше сьогодні вихід цих трьох областей із «червоної» зони прогнозував прем’єр-міністр Денис Шмигаль. За його словами, в цих регіонах усі показники відповідають встановленим критеріям. Після цього «червоний» рівень епідемічної небезпеки залишиться у трьох областях – Сумській, Полтавській і Запорізькій, зауважив Шмигаль.

За даними МОЗ, станом на 5 травня шість областей України залишаються у «червоній» зоні.

В Україні за останню добу виявили 2 758 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19. За весь час пандемії в Україні, за даними МОЗ, захворіли 2 090 986 людей, померли від COVID-19 – 45 077.