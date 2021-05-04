«Укрзалізниця» відновлює сполучення в Житомирській області

З 5 травня «Укрзалізниця» відновлює посадку та висадку на станціях Житомирської області, яка була останнім регіоном, де діяли обмеження щодо залізничного сполучення.

«У зв’язку з цим «Укрзалізниця» оперативно відкриває висадку-посадку, а також продаж проїзних документів до/від станцій Житомир, Коростень, Бердичів, Чуднів-Волинський, Печанівка, Малин, Яблунець, Радулино, Новоград-Волинський, Білокоровичи, Олевськ», – ідеться в повідомленні.

Із 5 травня в Житомирській області будуть послаблені карантинні заходи, регіон перейде з червоної зони епідемічної небезпеки в жовту.