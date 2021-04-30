Угорщина послаблює карантин для вакцинованих

Угорщина послабить пов’язані з пандемією коронавірусу обмеження для власників виданої урядом картки іммунізації, повідомляє місцева служба Радіо Свобода.

Прем’єр-міністр Віктор Орбан заявив, що послаблення карантину можливе завдяки поширенню вакцинації.

«Раніше ми захищалися, закриваючись (на карантин – ред.) і таким чином уповільнюючи поширення вірусу», – заявив Орбан, виступаючи на суспільному радіо.

Він зазначив, що країна має «достатньо доз вакцин» для всіх зареєстрованих, і закликав співгромадян щепитися.

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Внаслідок чергового послаблення карантину вакциновані громадяни, які мають відповідне посвідчення, отримують доступ до приміщень ресторанів, готелів, театрів, кінотеатрів, спа, спортзалів, бібліотек, музеїв, зоопарків та інших місць відпочинку з 1 травня.

Робочий час закладів також подовжили до 23 години.

Угорщина переважно покладається на вакцини з Китаю та Росії, які не були схвалені Європейським медичним агентством (EMA), а також західні препарати.

Країна посідає друге місцеза рівнем вакцинації в Європейському Союзі, але водночас сплеск захворюваності навесні призвів того, що вона мала найвищу смертність у світі.