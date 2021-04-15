ЄС розраховує отримати 50 мільйонів доз вакцини Pfizer/BioNTech раніше, ніж очікувалося

Європейський союз розраховує отримати 50 мільйонів доз вакцини Pfizer/BioNTech раніше, ніж очікувалося.

Партія вакцини мала прибути до Європи наприкінці 2021 року, але натомість почне надходити вже цього місяця.

У більшості європейських країн продовжують діяти обмеження через велику кількість випадків захворюваності на COVID-19, але деякі країни оголосили про поступове скасування обмежень.

У Швейцарії бари та ресторани можуть знову відкритися з 19 квітня, а в Бельгії їм дозволять відкривати свої тераси з 8 травня.

Угорщина дозволить ресторанним терасам відкритися, коли 3,5 мільйона людей – близько третини населення – будуть щеплені.

У Сполученому Королівстві продажі напоїв різко зросли, оскільки паби, ресторани та бари на початку цього тижня відновили свою роботу. Вони не працювали близько трьох місяців через локдаун.