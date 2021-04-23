В Угорщині планують відновити роботу сфери послуг. Вакцинація від COVID-19 наближається до 40%

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявляє, що рівень вакцинації від COVID-19 в країні наступного тижня сягне 40%, що дозволить відновити значною мірою роботу сфери послуг.

Орбан, якого наступного року очікують вибори, заявив 23 квітня державному радіо, що, починаючи з наступного тижня, ті, хто був вакцинований, зможуть відвідувати готелі, ресторани, театри, кінотеатри, спортзали та інші громадські місця.

Угорщина, економіка якої постраждала від пандемії коронавірусу, почала поступово відновлювати роботу крамниць і різних служб раніше цього місяця, після того, як вакцинувала чверть свого населення.

Незважаючи на успішну кампанію вакцинації, Угорщина до недавнього часу боролася з високим рівнем заражень і смертей від COVID-19. У цій країні Центральної Європи, де проживає 9,8 мільйона людей, зареєстровано майже 761 тисячу випадків хвороби і 26 тисяч смертей.