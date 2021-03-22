Угорщина першою в ЄС схвалила екстрене використання CoviShield та нової китайської вакцини

Угорщина стала першою країною ЄС, яка схвалила екстрене використання китайської вакцини проти коронавірусу CanSino Biologics. Національний інститут фармакології та харчування Угорщини (OGYEI) також надав екстрений дозвіл на використання CoviShield, індійської версії вакцини AstraZeneca, заявила головний хірург Сесілія Мюллер на брифінгу 22 березня.

«Ми проведемо пошук у всіх куточках світу, щоб знайти якомога більше доз належних, ефективних та безпечних вакцин», – наголосила Мюллер.

Якщо обидві вакцини також будуть схвалені для масового використання, Угорщина, яка вже використовувала західні, китайські та російські вакцини, матиме сім джерел для закупівлі цих препаратів.

Рівень госпіталізації в Угорщині є рекордним, що змусило деякі медичні установи закликати непідготовлених добровольців, щоб допомогти їм впоратися з напливом пацієнтів.

Зростання числа інфікувань становить великий виклик для правого прем’єр-міністра Віктора Орбана, який пообіцяв пом’якшити карантинні заходи, коли рівень щеплення досягне 2,5 мільйона людей, або 25 відсотків населення Угорщини.