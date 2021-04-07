Угорщина полегшила коронавірусні обмеження, попри спалах смертності

Угорщина почала відновлювати роботу магазинів та служб 7 квітня. У країні чверть населення вже отримала принаймні одну дозу вакцини від COVID-19.

Проте деякі медичні експерти звернули увагу на рекордну кількість смертей від COVID-19: 7 квітня влада повідомила про 311 нових смертей. Загалом у країні від викликаних коронавірусом ускладнень померли понад 22 400 людей.

З початку пандемії в Угорщині зафіксували близько 700 тисяч хворих. Понад 12 тисяч пацієнтів досі перебувають у лікарнях і понад 1400 з них на апаратах штучної вентиляції легень.

«Я сподіваюся, що ми побачимо плато в найближчому майбутньому. Дані дають нам надію, але цифри досі дуже високі», – сказала головна лікарка Угорщини Цецилія Мюллер.

За її словами, рекорд смертності частково зумовлений відставанням даних після Великодніх свят.

Магазини були закриті з початку березня. Зараз вони зможуть працювати з обмеженою кількістю покупців. Ресторани працюють лише на виніс або через служби доставки.

Нічна комендантська година, що діє з листопада, тепер починається на дві години пізніше.