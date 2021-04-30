CPJ закликає розслідувати напад на журналіста за спробу зняти порушення карантину в ресторані

Міжнародний комітет захисту журналістів (CPJ) закликає українську владу швидко та ретельно розслідувати напад на журналіста Сергія Нікішина, притягнути винних до відповідальності та гарантувати безпечну роботу представників преси.

«Журналісти повинні мати можливість вільно виконувати свою роботу, а напади на пресу, які залишаються непокараними, лише спричинять більше атак», – сказала координаторка програм Європи та Центральної Азії Міжнародного комітету захисту журналістів Гульноза Сед.

Комітет повідомляє, що ввечері 24 квітня, у селі Лагодів Львівської області четверо чоловіків побили співзасновника телеканалу «Броди.Online» Сергія Нікішина. Журналіст ідентифікував одного з нападників як Івана Белея, власника місцевої нерухомості та сина мера міста Броди, що на Львівщині.

Інцидент стався після того, як Нітішин прийшов до готельно-ресторанного комплексу, яким володіє син мера, аби відзняти вечірку, яка відбувалася там попри карантин.

Журналіст розповідає, що не заходив до закладу – на території комплексу його зустрів охоронець, Нікішин представився журналістом. Охоронець забрав його посвідчення і пішов всередину. Після цього з комплексу вийшов власник Іван Белей із трьома неідентифікованими чоловіками і напав на журналіста з кулаками, аби завадити підготовці матеріалу. Його камеру зламали, а посвідчення не повернули.

Іван Белей та мер міста Анатолій Белей публічно не коментували ситуацію.

Поліція відкрила провадження за частиною 1 статті 171 (перешкоджання законній професійній діяльності журналістів) Кримінального кодексу України.