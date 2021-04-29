Рада Європи проаналізувала дотримання прав журналістів в Україні та світі

Свобода преси в Україні та в світі загалом зазнала багатьох викликів у 2020 році. Про це йдеться у спеціальному звіті платформи Ради Європи щодо сприяння захисту журналістики і безпеки журналістів.

«Повідомлення щодо України (деякі з них – ред.) стосуються випадків, коли за журналістами або іншими представниками ЗМІ приховано стежили, прослуховували їхній телефон або допитували. В одному з випадків судді незаконно намагалися отримати доступ до телефона журналіста», – йдеться у звіті платформи Ради Європи.

У виносці до цього фрагмента звіту є уточнення: Рада Європи має на увазі випадок журналіста програми «Схеми» (спільного проєкту Радіо Свобода і телеканалу «UA:Перший») Михайла Ткача, який виявив у своїй квартирі сліди від приладів для стеження.

Окрім того, українські журналісти стикалися з порушенням їхніх професійних прав через висвітлення дотичних до пандемії COVID-19 питань, зазначають у Раді Європи.

Платформи Ради Європи щодо сприяння захисту журналістики і безпеки журналістів також відзначила, що в Україні, Франції, Польщі та Туреччині зафіксовано більше випадків залякувань та харасменту журналістів. Натомість у Росії, Італії, Великій Британії частіше відзначалися випадки фізичних нападів на представників ЗМІ, йдеться в звіті.

Загалом на платформі Ради Європи було опубліковано 201 повідомлення про порушення в галузі свободи медіа. І це рекордна кількість, починаючи з 2015 року, йдеться в звіті. Із цієї кількості 52 випадки стосуються фізичних атак, а 70 – погроз за залякувань.