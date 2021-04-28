В ЄС закликали Україну ухвалювати рішення в сфері медіа із дотриманням верховенства права

В Європейському союзі закликали Україну ухвалювати рішення у сфері медіа із дотриманням верховенства права. Про це заявив під час онлайн-дискусії Інституту масової інформації «Свобода преси. Український контекст» заступник голови Представництва ЄС в Україні Ремі Дюфло.

«Дезінформація знецінює довіру до інституцій, цифрових та традиційних ЗМІ, підриває цінність демократії, нівелює суспільну дискусію та має широкий негативний вплив на європейську безпеку. Визнаючи проблеми, які спричиняють гібридні загрози, включаючи пропаганду та дезінформацію, ми закликаємо українську владу і далі забезпечувати, аби усі рішення, котрі мають вплинути на свободу ЗМІ, відповідали принципам верховенства права та не встановлювали невиправданих обмежень для свободи слова», – сказав Дюфло.

За його словами, розслідування злочинів проти журналістів має бути прозорим.

«Щодо насильства проти журналістів та редакцій ЗМІ, а також безкарності виконавців злочинів є дуже серйозна та довготривала проблема, за якою ЄС спільно стежить разом із міжнародними медійними правозахисними організаціями. Усі розслідування цих злочинів мають бути достовірними та прозорими», – додав Дюфло.

За даними МВС, в Україні в першому кварталі 2021 року розпочали розслідувати 48 кримінальних правопорушень, пов’язаних із перешкоджанням діяльності журналістів.