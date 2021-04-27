Захист «Схем» про підпал редакційного авто: слідство досі не встановило замовників та організаторів злочину

Юридичний захист журналістів «Схем», чиє редакційне авто було спалене влітку 2020 року у Броварах під Києвом, вітає передачу справи щодо одного з підозрюваних у виконанні підпалу до суду, але нагадує, що слідство досі не встановило інших учасників злочину – його організаторів та замовників. Про це повідомила Оксана Максименюк, керівниця юридичного напрямку Інституту розвитку регіональної преси, яка представляє журналістів у цій справі.

«Організатор та замовник досі не встановлені. Встановили лише трьох фактичних виконавців, двоє з них досі у розшуку, затримали лише одного з них – Кирила Баріхашвілі, і до цього часу він не дав свідчень, які б дали можливість встановити замовників. За нашою інформацією, у слідства і досі немає версій та думок, хто міг бути замовником або хоча б організатором підпалу. Тому хоч розслідування щодо одного виконавця завершене і передане до суду, але за 8 місяців слідству не вдалось поки повністю розкрити цей злочин», – відзначила Оксана Максименюк.

«В частині передачі справи по Баріхашвілі до суду вважаємо, що це можна було зробити ще раніше. Але при ознайомленні з матеріалами справи адвокат та обвинувачений затягували час. Втім, те, що його справа перейшла до суду, це позитивна новина, і ми сподіваємося, що суд винесе справедливе і законне рішення. Ми здійснюємо контроль за проведенням слідства і зі свого боку намагаємося допомагати йому, щоб встановити винних осіб», – повідомила адвокатка.

27 квітня Офіс генерального прокурора повідомив , що Броварська окружна прокуратура направила до суду обвинувальний акт стосовно жителя Києва, якого підозрюють у кримінальній справі про підпал автомобіля знімальної групи «Схем» (спільний проєкт Радіо Свобода і «UA: Перший»).

Справа розслідується за фактами умисного знищення чужого майна шляхом підпалу, вчиненого за попередньою змовою групою осіб та впливу на журналіста з метою перешкоджання виконанню ним професійних обов’язків.

«Розслідуванням встановлено, що вночі 17 серпня 2020 року в м. Бровари група осіб, за попередньою змовою між собою, підпалила автомобіль марки «КІА», що належав водію Радіо Свобода – члену журналістської групи, яка для здійснення своєї законної професійної діяльності використовувала цей транспортний засіб. Перебуваючи у дворі багатоповерхівки, вони кинули на передню частину автівки предмет, від якого транспортний засіб загорівся та був повністю знищений», – йдеться в повідомленні ОГПУ.

За даними прокуратури, матеріали стосовно інших осіб, причетних до скоєння злочину, виділені в окреме провадження.

Уночі 17 серпня 2020 року в Броварах на Київщині невідомі підпалили автомобіль програми журналістських розслідувань «Схеми» (спільний проєкт Радіо Свобода та телеканалу «UA: Перший»), який належить водієві програми – учаснику знімальної групи Борису Мазуру.

Через підпал автомобіля знімальної групи «Схем» Національна поліція розпочала кримінальне провадження за статтею про умисне знищення або пошкодження майна. Державна служба з надзвичайних ситуацій дійшла висновку, що авто загорілося через «занесення стороннього джерела запалювання».​

26 серпня 2020 року поліція затримала підозрюваного Кирила Баріхашвілі. Броварський міськрайонний суд обрав йому запобіжний захід у вигляді арешту на 60 діб з можливістю внести заставу у розмірі 175 650 грн. Менше ніж за тиждень він вніс заставу та вийшов з-під варти. Баріхашвілі причетність до підпалу заперечує.

Від 30 серпня поліція розшукує двох чоловіків, яких підозрюють в організації підпалу автомобіля журналістських розслідувань «Схеми». Про це у серпні 2020 року повідомив начальник поліції Київської області Андрій Нєбитов у фейсбуці. Крім того, він оприлюднив їхні фото та прізвища.

Раніше Броварський міськрайонний суд відмовив у накладенні арешту на вилучене під час обшуків у Кирила Баріхашвілі майно. Адвокати «Схем» висловлювали побоювання, що відмова в арешті може призвести до втрати ключових доказів у справі підпалу автівки «Схем» будуть втрачені, а справа може залишитися не розкритою.

На той час виконувачка обов’язків президента Радіо Вільна Європа / Радіо Свобода Дейзі Сінделар закликала українську владу якнайшвидше розслідувати інцидент.

Крім того, провести ретельне і прозоре розслідування підпалу автомобіля закликав президент України Володимир Зеленський, народні депутати з різних політичних сил, Міжнародний Комітет захисту журналістів (CPJ), правозахисна організація Freedom House, Міжнародна та Європейська федерації журналістів, низка дипломатів, зокрема посольство США в Україні.