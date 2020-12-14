ДБР хоче вилучити матеріали справи про підпал авто «Схем», захист журналістів подав апеляцію

Слідчі Державного бюро розслідувань через суд отримали дозвіл на вилучення частини матеріалів кримінальної справи про підпал автомобіля знімальної групи «Схем», яке розслідує Національна поліція. Відповідна ухвала Краматорського міського суду Донецької області була винесена 16 листопада на прохання слідчих ДБР, які проводять паралельне розслідування про перевищення поліцейськими своїх службових повноважень під час затримання одного з підозрюваних у підпалі авто. Захист журналістів вважає, що це може заблокувати подальше розслідування справи та її передачу до суду, тому адвокати подали апеляцію на це рішення, йдеться в заяві Інституту розвитку регіональної преси від 14 грудня.

Уночі 17 серпня цього року в Броварах на Київщині невідомі підпалили автомобіль програми журналістських розслідувань «Схеми» (спільний проєкт Радіо Свобода та телеканалу «UA: Перший»), який належить водієві програми – учаснику знімальної групи Борису Мазуру.

У серпні у день затримання підозрюваного у підпалі слідчі територіального управління ДБР у Краматорську відкрили кримінальне провадження за статтею «Перевищення влади або службових повноважень, якщо воно супроводжувалося насильством, застосуванням зброї або болісними і такими, що ображають особисту гідність потерпілого, діями».

Кримінальне провадження зареєстрували за заявою Кирила Баріхашвілі, єдиного затриманого підозрюваного у справі підпалу автомобіля знімальної групи «Схем».

Слідчі ДБР звернулися з клопотанням до Краматорського міського суду Донецької області з проханням надати їм тимчасовий дозвіл до речей та документів, що містяться у справі про підпал автомобіля редакції, яку розслідує Броварське відділення Головного управління Нацполіції в Київській області.

16 листопада суддя Краматорського міського суду постановив дві ухвали, якими задовольнив прохання слідчих Державного бюро розслідувань і надав їм доступ до, зокрема:

– 15 процесуальних документів за підписом слідчого Броварського слідчого відділення, який брав участь в затриманні та обшуку помешкання підозрюваного у підпалі авто редакції, з метою ознайомлення та вилучення оригіналів;

– матеріалів кримінального провадження щодо підпалу автомобіля знімальної групи «Схем», включно з флешками та жорсткими дисками;

– протоколу затримання підозрюваного у підпалі авто з можливістю вилучення оригіналу.

«Строк дії ухвали встановити до 15 грудня 2020 року», – йдеться в ухвалі суду.

27 листопада сторонам провадження відкрили матеріали справи для ознайомлення, утім тепер, після рішення Краматорського суду, частину із них можуть забрати слідчі ДБР.

Юристи Інституту розвитку регіональної преси (ІРРП), які представляють інтереси членів редакції «Схем», висловлюють занепокоєння намірами слідчих ДБР вилучити матеріали кримінального провадження. Вони припускають, що активність слідчих ДБР пов’язана з близьким завершенням досудового розслідування для передачі справи до суду.

«Моделюємо можливий розвиток подій: оригінали документів вилучають, учасники кримінального провадження не мають можливості з ними ознайомитися, це гальмує справу, її не передають до суду. Варіант другий: справу таки передають, але без оригіналів, документи не визнаватимуться як докази і це суттєво ускладнить притягнення винних до відповідальності (банально, не вистачить доказів). І третій варіант: навіть якщо оригінали повернуть, але вже на етапі судового розгляду, то це теж може вплинути на доказовість, бо тоді документи до справи вже не долучать», – йдеться у заяві Інституту розвитку регіональної преси.

«Щоб уникнути втручань, що можуть зруйнувати справу, а також щоб винних притягнули до відповідальності, надзвичайно важливо не допустити вилучення оригіналів документів і надати суду максимум доказів», – заявили юристи ІРРП.

І додали: «Ми переконані, що слідчі ДБР роблять важливу роботу, перевіряючи, чи не порушили права підозрюваного під час затримання, проте їхні дії не мають перешкоджати основному розслідуванню».

11 грудня захист «Схем» подав у Донецький апеляційний суд скаргу на дві ухвали Краматорського міського суду Донецької області з вимогою скасувати їх, повідомила адвокатка ІРРП Оксана Максименюк.

Радіо Свобода звернулося до слідчого ДБР Євгена Андрєєва, який розслідує звинувачення у перевищенні службових повноважень співробітниками Національної поліції при затриманні підозрюваного у підпалі авто «Схем». Він відмовився від коментарів. На офіційний запит у відомстві не відповіли.

Адвокат підозрюваного у підпалі автомобіля «Схем» Юрій Сабарін також не коментує звернення свого підзахисного до Державного бюро розслідувань.

«Триває досудове розслідування. Є таке поняття – таємниця досудового розслідування. Я не маю права коментувати», – сказав адвокат.

Редакція звернулася по коментар до МВС.

Через підпал автомобіля знімальної групи «Схем» влітку 2020 року Національна поліція розпочала кримінальне провадження за статтею про умисне знищення або пошкодження майна. Державна служба з надзвичайних ситуацій дійшла висновку, що авто загорілося через «занесення стороннього джерела запалювання».​

26 серпня поліція затримала підозрюваного Кирила Баріхашвілі. Броварський міськрайонний суд обрав йому запобіжний захід у вигляді арешту на 60 діб з можливістю внести заставу у розмірі 175 650 грн. Менше ніж за тиждень він вніс заставу та вийшов з-під варти. Баріхашвілі причетність до підпалу заперечує.

З 30 серпня поліція розшукує двох чоловіків, яких підозрюють в організації підпалу автомобіля журналістських розслідувань «Схеми» (спільний проєкт Радіо Свобода та телеканалу «UA: Перший»). Про це повідомив начальник поліції Київської області Андрій Нєбитов у фейсбуці. Крім того, він оприлюднив їхні фото та прізвища.

«Розшукуємо двох «джентельменів» за організацію підпалу автівки програми «Схеми» Радіо Свобода. Це на додачу до раніше заарештованого Броварським судом. Наступного тижня їм оберуть запобіжний захід. Сподіваємось на арешт!!! Цілковито розглядаємо їхню діяльність у складі організованої злочинної групи. Журналістам не буде складно встановити, до яких груп відносилися ці чоловіки, в яких акціях вони брали участь і які «ЗМІ» дуже активно висвітлювали їхню діяльність. Встановлюємо замовників. І це точно особи, яким було вигідно створити напруження між владою, правоохоронцями і журналістською спільнотою, шляхом знищення майна відомих в суспільстві діячів. Зробимо все можливе, щоб усі причетні стали відомі всій країні та були притягнуті до відповідальності», – написав Андрій Нєбитов.

Тимчасова виконувачка обов’язків президента Радіо Вільна Європа / Радіо Свобода Дейзі Сінделар закликала українську владу якнайшвидше розслідувати інцидент.

Крім того, провести ретельне і прозоре розслідування підпалу автомобіля закликав президент України Володимир Зеленський, народні депутати з різних політичних сил, Міжнародний Комітет захисту журналістів (CPJ), правозахисна організація Freedom House, Міжнародна та Європейська федерації журналістів, низка дипломатів, зокрема посольство США в Україні.