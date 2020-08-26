Ще двоє підозрюваних у підпалі автомобіля «Схем» будуть оголошені у розшук, замовників шукають – МВС

Заступник голови МВС України Антон Геращенко повідомив, що крім одного затриманого у справі про підпал автомобіля програми журналістських розслідувань «Схеми», іще дві особи будуть оголошені у розшук через співучасть у підпалі.

«Ще двоє підозрюваних в співучасті у цьому злочині встановлені і будуть оголошені в розшук. Всім трьом буде висунуто звинувачення за статтею про умисне знищення чужого майна за статтею 194 Кримінального кодексу. Всі троє, на думку слідства, є виконавцями цього зухвалого злочину», – повідомив Геращенко у фейсбуці.

Він додав, що поліція і прокуратура продовжують пошук замовників злочину.

Раніше міністр внутрішніх справ Арсен Аваков повідомив, що поліція вранці 26 серпня затримала підозрюваного у підпалі автомобіля програми журналістських розслідувань «Схеми». За його словами, це мешканець Луганщини.

Вночі 17 серпня в Броварах невідомі підпалили автомобіль програми журналістських розслідувань «Схеми» (спільний проєкт Радіо Свобода та телеканалу «UA: Перший»), який належить водієві програми – учаснику знімальної групи Борису Мазуру. Поліція через підпал автомобіля розпочала кримінальне провадження за статтею про умисне знищення або пошкодження майна. Державна служба з надзвичайних ситуацій дійшла висновку, що авто загорілося через «занесення стороннього джерела запалювання».​

Тимчасова виконувачка обов’язків президента Радіо Вільна Європа / Радіо Свобода Дейзі Сінделар закликала українську владу якнайшвидше розслідувати інцидент.

Крім того, провести ретельне і прозоре розслідування підпалу автомобіля закликав Міжнародний Комітет захисту журналістів (CPJ), правозахисна організація Freedom House, Міжнародна та Європейська федерації журналістів, низка українських політиків та дипломатів, зокрема посольства США в Україні.