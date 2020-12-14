Геращенко про підпал авто «Схем»: не можемо встановити замовників, не затримавши організаторів

У Національній поліції не можуть встановити замовників підпалу редакційного автомобіля «Схем», поки не затримані організатори. Про це у коментарі Радіо Свобода повідомив заступник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко. Він також зазначив, що йому відомо про те, що слідчі Державного бюро розслідувань хочуть вилучити матеріали цієї справи, і вбачає у цьому тиск на слідство Нацполіції.

На запитання Радіо Свобода, чому слідство затримало лише одного з трьох підозрюваних у виконанні підпалу, та коли будуть встановлені замовники, Антон Геращенко відповів: «Слідство встановило і тих, хто організували даний підпал, але ці люди зникли і перебувають в розшуку. І я не можу сказати, що слідство просувається мляво, тому що особи, причетні до підпалу, були встановлені протягом декількох днів. Оскільки не затримані і не допитані організатори, ми не можемо далі потягнути ниточку до замовника».

Заступник міністра внутрішніх справ також підтвердив: йому відомо про те, що слідчі Державного бюро розслідувань за ухвалами Краматорського міського суду Донецької області отримали доступ до матеріалів кримінального провадження про підпал автомобіля знімальної групи «Схем» з можливістю вилучення частини матеріалів. Він заявив, що вбачає в таких діях ДБР тиск на слідство Національної поліції.

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«Так, нам відомо про те, що Краматорський відділ ДБР писав таке звернення і отримав доступ за рішенням суду. Можу сказати, що в цьому я вбачаю тиск на слідство щодо цієї резонансної справи, де поліція вже з’ясувала виконавця підпалу автомобіля редакції «Схем». Ми бачимо замість сприяння в розшуку осіб, причетних до цього підпалу (а це організатори даного підпалу), навпаки, протидію», – заявив Геращенко в коментарі Радіо Свобода.

ДБР не коментує перебіг розслідування про звинувачення на адресу поліції.



Заступник міністра внутрішніх справ України додав, що ніяких скарг на момент затримання підозрюваного в підпалі Кирила Баріхашвілі не було.

«Не було ніяких скарг, не було нанесено ніяких травм і жодних негативних наслідків не було завдано. Ще раз повторю, що в цьому ми можемо вбачати спроби тиску на слідство з метою перешкодити розслідуванню», – сказав він.

У серпні в день затримання підозрюваного у підпалі слідчі ДБР у Краматорську відкрили кримінальне провадження за статтею «Перевищення влади або службових повноважень, якщо воно супроводжувалося насильством, застосуванням зброї або болісними і такими, що ображають особисту гідність потерпілого, діями».

Кримінальне провадження зареєстрували за заявою Кирила Баріхашвілі, єдиного затриманого підозрюваного у справі підпалу автомобіля знімальної групи «Схем».

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16 листопада суддя Краматорського міського суду постановив дві ухвали, якими задовольнив прохання слідчих Державного бюро розслідувань і надав їм доступ до, зокрема:

15 процесуальних документів за підписом слідчого Броварського слідчого відділення, який брав участь в затриманні та обшуку помешкання підозрюваного у підпалі авто редакції, з метою ознайомлення та вилучення оригіналів;

матеріалів кримінального провадження щодо підпалу автомобіля знімальної групи «Схем», включно з флешками та жорсткими дисками;

протоколу затримання підозрюваного у підпалі авто з можливістю вилучення оригіналу.

Юристи Інституту розвитку регіональної преси, які представляють інтереси членів редакції «Схем», висловили занепокоєння намірами слідчих ДБР вилучити матеріали кримінального провадження. Вони припускають, що активність слідчих ДБР пов’язана з близьким завершенням досудового розслідування та запланованою на найближчий час передачею справи до суду. Водночас, в ІРРП підкреслюють, що «слідчі ДБР роблять важливу роботу, перевіряючи, чи не порушили права підозрюваного під час затримання, проте їхні дії не мають перешкоджати основному розслідуванню».

11 грудня захист «Схем» подав у Донецький апеляційний суд скаргу на дві ухвали Краматорського міського суду Донецької області з вимогою скасувати їх, повідомила адвокатка ІРРП Оксана Максименюк.

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Через підпал автомобіля знімальної групи «Схем» влітку 2020 року Національна поліція розпочала кримінальне провадження за статтею про умисне знищення або пошкодження майна. Державна служба з надзвичайних ситуацій дійшла висновку, що авто загорілося через «занесення стороннього джерела запалювання».​

26 серпня поліція затримала підозрюваного Кирила Баріхашвілі.

Броварський міськрайонний суд обрав йому запобіжний захід у вигляді арешту на 60 діб з можливістю внести заставу у розмірі 175 650 грн. Менше ніж за тиждень він вніс заставу та вийшов з-під варти. Баріхашвілі причетність до підпалу заперечує.

З 30 серпня поліція розшукує двох чоловіків, яких підозрюють в організації підпалу автомобіля журналістських розслідувань «Схеми» (спільний проєкт Радіо Свобода та телеканалу «UA: Перший»). Про це повідомив начальник поліції Київської області Андрій Нєбитов у фейсбуці. Крім того, він оприлюднив їхні фото та прізвища.

Тимчасова виконувачка обов’язків президента Радіо Вільна Європа / Радіо Свобода Дейзі Сінделар закликала українську владу якнайшвидше розслідувати інцидент.

Крім того, провести ретельне і прозоре розслідування підпалу автомобіля закликав президент України Володимир Зеленський, народні депутати з різних політичних сил, Міжнародний Комітет захисту журналістів (CPJ), правозахисна організація Freedom House, Міжнародна та Європейська федерації журналістів, низка дипломатів, зокрема посольство США в Україні.