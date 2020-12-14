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14 грудня 2020, Київ 15:45
Новини | Міжнародні

МЗС Китаю підтвердило затримання журналістки Bloomberg

Речник міністерства Ван Венбін заявив 14 грудня, що помічниця редактора Гейз Фан наразі перебуває під слідством

МЗС Китаю підтвердило, що місцева співробітниця Bloomberg News затриманий за підозрою у діяльності, що загрожує національній безпеці.

Речник міністерства Ван Венбін заявив 14 грудня, що помічниця редактора Гейз Фан наразі перебуває під слідством і що її «законні права та інтереси повністю забезпечені».

Минулого тижня агентство Bloomberg повідомило, що не може зв’язатися з Фан з 7 грудня і воно отримало повідомлення про її затримання лише після кількаденних звернень до урядових установ у Пекіні та посольства Китаю у Вашингтоні.

Європейський Союз та асоціація іноземних журналістів у Пекіні виступили із заявами, в яких висловили занепокоєння затриманням Фан.

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Своєю чергою Ван заявив, ЄС мусить «неухильно поважати судовий суверенітет Китаю і припинити робити безвідповідальні зауваження».

«Наскільки мені відомо, китайська громадянка Фан підозрюється у вчиненні злочинної діяльності, яка загрожує національній безпеці Китаю, і нещодавно Бюро національної безпеки Пекіна вжило щодо неї примусових заходів згідно із законом», – сказав Ван.

Пекін дозволяє своїм громадянам працювати перекладачами, дослідниками та помічниками іноземних інформаційних організацій, але забороняє їм працювати зареєстрованими журналістами з правом незалежного висвітлення.

Китай відомий як одна з країн-лідерів за рівнем переслідування журналістів.

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