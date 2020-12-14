МЗС Китаю підтвердило затримання журналістки Bloomberg

МЗС Китаю підтвердило, що місцева співробітниця Bloomberg News затриманий за підозрою у діяльності, що загрожує національній безпеці.

Речник міністерства Ван Венбін заявив 14 грудня, що помічниця редактора Гейз Фан наразі перебуває під слідством і що її «законні права та інтереси повністю забезпечені».

Минулого тижня агентство Bloomberg повідомило, що не може зв’язатися з Фан з 7 грудня і воно отримало повідомлення про її затримання лише після кількаденних звернень до урядових установ у Пекіні та посольства Китаю у Вашингтоні.

Європейський Союз та асоціація іноземних журналістів у Пекіні виступили із заявами, в яких висловили занепокоєння затриманням Фан.

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Своєю чергою Ван заявив, ЄС мусить «неухильно поважати судовий суверенітет Китаю і припинити робити безвідповідальні зауваження».

«Наскільки мені відомо, китайська громадянка Фан підозрюється у вчиненні злочинної діяльності, яка загрожує національній безпеці Китаю, і нещодавно Бюро національної безпеки Пекіна вжило щодо неї примусових заходів згідно із законом», – сказав Ван.

Пекін дозволяє своїм громадянам працювати перекладачами, дослідниками та помічниками іноземних інформаційних організацій, але забороняє їм працювати зареєстрованими журналістами з правом незалежного висвітлення.

Китай відомий як одна з країн-лідерів за рівнем переслідування журналістів.