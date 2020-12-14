В Ірані до 8 років тюрми засудили науковця, який досліджує дитячі шлюби та жіноче обрізання

Суд в Ірані засудив до восьми років ув’язнення британсько-іранського антрополога Каміля Ахмаді, який досліджує дитячі шлюби та жіноче образіння. Про це 13 грудня повідомив адвокат науковця Амір Раесіян.

За словами Раесіяна, його клієнт отримав вирок за «співпрацю з ворожим урядом».

«Ми подамо апеляційну скаргу проти цього рішення і не втрачаємо надії», – написав Раесіян у своєму Твітері.

Водночас пов’язане з урядом новинне агентство Tasnim повідомляє, що Революційний суд засудив науковця до дев’яти років і штрафу на суму 727 тисяч доларів. Наразі незрозуміло, з чим пов’язана розбіжність у цифрах.

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Невідомо також, чи Ахмаді буде ув’язнений одразу, чи лишатиметься на свободі до розгляду апеляції.

Сам дослідник написав у Твітері, що вже провів під вартою 100 днів минулого року, а під час допитів до нього не допускали адвоката.

Він звинуватив іранську владу в переслідуваннях за його дослідження «найбільш злоякісних традицій щодо дітей у неблагополучних регіонах Ірану, заселених меншинами».

Як стверджує агентство Tasnim, Ахмаді звинуваючуть у співпраці з посольствами європейських країн для пропаганди гомосексуальності, візитах до Ізраїлю, співпраці та комунікації з ворожими медіа та наданні неправдивої інформації спеціального доповідача ООН з прав людини в Ірані.

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Ахмаді – етнічний курд, чиї дослідження торкалися чутливих питань у консервативній країні – був заарештований у своєму будинку в Тегерані в серпні 2019 року. В листопаді того ж року його звільнили під заставу.

Окрім вивчення дитячих шлюбів та каліцтва жіночих статевих органів, він також досліджує теми меншин, гендеру та тимчасових шлюбів, що практикуються в шиїтському ісламі.

Ахмаді – один із кількох людей з подвійним громадянством, яких Іран затримував протягом останніх кількох років.

Критики вважають, що Іран самовільно затримує подвійних громадян як заручників, аби домагатися політичних поступок від західних країн.