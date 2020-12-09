Іран: 72-річного журналіста засудили до 3 років ув’язнення за висвітлення протесту

Комітет захисту журналістів (CPJ) закликає Іран припинити ув’язнювати представників преси за їх роботу після того, як 72-річного журналіста Кайвана Сумімі було засуджено до 3 років тюремного ув’язнення за висвітлення протестів минулого року.

«Ув’язнення літнього журналіста в розпал пандемії показує, наскільки жорстко іранські судові органи відносяться до преси», – зазначив координатор програм CPJ на Близькому Сході та в Північній Африці Шериф Мансур у заяві від 8 грудня, через день після того, як Кайвана Самімі відправили відбувати трирічний термін у в’язниці Евін у Тегерані.

Мансур закликав «негайно й беззастережно» звільнити, як і всіх журналістів, яких утримує влада Ірану.

Самімі затримали у Тегерані у травні 2019 року, коли він висвітлював протести робітників журналу Iran-e Farda, де він працював головним редактором. Його звинуватили у «змові проти національної безпеки» та «поширенні пропаганди проти істеблішменту», а у червні звільнили під заставу.

У квітні цього року Самімі було заочно засуджено Революційним судом Тегерану до шести років ув’язнення. Інший суд у травні підтвердив вирок, однак скоротив термін ув’язнення вдвічі. Після розгляду апеляції цей термін ув’язнення залишили.

Самімі вже раніше відбув шість років ув’язнення за висвітлення суперечливих президентських виборів у 2009 році.

З березня влада Ірану тимчасово звільнила десятки тисяч ув’язнених через загрозу поширення коронавірусу у тюрмах. Багатьох з них вже повернули за ґрати.