Тегеран викликав послів Франції й Німеччини після того, як ЄС засудив страту журналіста в Ірані

Іран викликав німецького і французького послів після того, як Європейський союз засудив страту іранського журналіста, робота якого давала натхнення учасникам масових загальноіранських протестів 2017 року, повідомило іранське державне агентство IRNA 13 грудня.

За повідомленням, Міністерство закордонних справ сказало послам, що Тегеран відкидає заяву ЄС як «неприйнятне втручання у внутрішні справи Ірану».

Рухоллу Зама повісили 12 грудня, що викликало міжнародний осуд.

ЄС «рішуче засудив» страту як «варварський і неприйнятний акт» і вкотре висловив незгоду із застосуванням смертної кари за будь-яких обставин.

Зама визнали винним у «порочності Земній» – це ісламське поняття тяжких гріховних дій у сучасній іранській кримінальній юриспруденції перетворилося на широке позначення політичної незгоди з режимом, від шпигунства до реальних антидержавних дій, яка трактується як намагання скинути цей режим і карається смертю.

Його сайт AmadNews і канал у телеґрамі. який він вів, були одним із важливих джерел інформування людей в Ірані й деінде про протести в цій країні 2017 року, які почалися з економічних міркувань і поширилися на всю країну.

Ці протести стали найбільшим викликом для іранського режиму з часу післявиборчих заворушень 2009 року і заклали підвалини для схожих виступів у листопаді 2019-го. Під час заворушень були вбиті понад 20 людей, іще тисячі були арештовані.

Рухолла Зам жив і працював у Парижі у Франції і був арештований у жовтні 2019 року за неясних обставин. Корпус вартових Ісламської революції, головна опора ісламського режиму Ірану, заявляв, що «спіймав у пастку» активіста внаслідок «складної операції з використанням спецслужбами обману». Де саме відбулася ця спецоперація, не повідомляли.