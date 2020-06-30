Журналіст в Ірані засуджений до смерті за роль у протестах

Іранський журналіст Рухолла Зам, чия робота в інтернеті сприяла загальнодержавним економічним протестам у 2017 році, засуджений до смертної кари за свої дії. Про це 30 червня заявив речник судової влади Ірану Голамхоссейн Есмаїлі, повідомляє іранська служба Радіо Свобода.

Створений Рухоллою Замом сайт AmadNews та канал у сервісі Telegram повідомляли іранцям про час протестів та публікували інформацію про зловживання іранських чиновників.

Зам жив і працював у вигнанні в Парижі, але його заманили до Ірану, де він був заарештований у жовтні 2019 року за незрозумілих обставин. Французька влада заявляла, що «рішуче засуджує» цей крок.

Пізніше Зам з’явився в телевізійному ефірі, він визнавав свої правопорушення і просив вибачення за свою минулу діяльність.

Зам може оскаржити свою справу у Верховному суді.

Протести 2017 року стали в Ірані найпотужнішими після масових заворушень після виборів у 2009 році. Тисячі учасників протестів були затримані поліцією, 25 людей загинули.