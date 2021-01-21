Київський апеляційний суд частково зберіг докази у справі підпалу автомобіля працівника редакції «Схем»

Київський апеляційний суд частково задовольнив скаргу Броварської прокуратури та наклав арешт на речові докази, що, за оцінкою адвокатів, можуть доводити причетність одного з підозрюваних у кримінальній справі про підпал автомобіля знімальної групи «Схем», яку розслідує Національна поліція. Про це повідомляє журналіст Радіо Свобода із зали суду.

Адвокати «Схем» наголошують: це дозволить належним чином зберегти ці докази у справі, і слідчі зможуть ними скористатися для доведення чи спростування вини ймовірного палія, та притягнути ймовірних виконавців підпалу автівки до відповідальності.

У серпні 2020 року Броварський міськрайонний суд відмовив у накладенні арешту на вилучене під час обшуків у підозрюваних майно – зокрема, мобільні телефони, якими користувалися на місці злочину, одяг із слідами нафтопродуктів, які, ймовірно, використовувалися для підпалу, та інші речі, серед яких 15 тисяч доларів готівки.

Судді в апеляції скасували ухвалу судді першої інстанції і частково задовольнили клопотання слідчого у справі про підпал – наклали арешт на мобільні телефони, картки та одяг, який належав одному із підозрюваних у підпалі, Кирилу Баріхашвілі, і який знайшли під час обшуку і затримання. В іншій частині скарги відмовлено – зокрема, слідство не змогло довести, що 15 тисяч доларів, які знайшли у помешканні Баріхашвілі, також належать йому, тому суд постановив повернути ці кошти, а також інше майно, яке вилучили під час обшуків та належить його батькам.

Раніше, під час обрання запобіжного заходу підозрюваний відмовився свідчити проти себе у залі суду. Усі звинувачення Кирило Баріхашвілі заперечує.

Адвокатка потерпілого у справі Бориса Мазура, керівниця юридичного напрямку Інституту розвитку регіональної преси Оксана Максименюк наголошує на важливості ухваленого рішення для подальшого руху справи про підпал автомобіля «Схем». «Рішення суду дозволило зберегти доказову базу – і одяг, і мобільні телефони прив'язують ймовірного виконавця до місця злочину. Їхня втрата могла би зашкодити слідству та унеможливити притягнення винних до відповідальності», – наголосила юристка.

Оксана Максименюк прогнозує, що завдяки рішенню Київського апеляційного суду слід очікувати передачі справи про підпал автівки «Схем» до суду. «Тепер справу передадуть до суду щодо одного з підозрюваних, якого затримали раніше. Інші фігуранти наразі в розшуку, тому стосовно них справа ще не буде слухатися», – повідомила Максименюк.

Уночі 17 серпня 2020 року в Броварах на Київщині невідомі підпалили автомобіль програми журналістських розслідувань «Схеми» (спільний проєкт Радіо Свобода та телеканалу «UA: Перший»), який належить водієві програми – учаснику знімальної групи Борису Мазуру.

Через підпал автомобіля знімальної групи «Схем» Національна поліція розпочала кримінальне провадження за статтею про умисне знищення або пошкодження майна. Державна служба з надзвичайних ситуацій дійшла висновку, що авто загорілося через «занесення стороннього джерела запалювання».​

26 серпня 2020 року поліція затримала підозрюваного Кирила Баріхашвілі. Броварський міськрайонний суд обрав йому запобіжний захід у вигляді арешту на 60 діб з можливістю внести заставу у розмірі 175 650 грн. Менше ніж за тиждень він вніс заставу та вийшов з-під варти. Баріхашвілі причетність до підпалу заперечує.

З 30 серпня поліція розшукує двох чоловіків, яких підозрюють в організації підпалу автомобіля журналістських розслідувань «Схеми». Про це повідомив начальник поліції Київської області Андрій Нєбитов у фейсбуці. Крім того, він оприлюднив їхні фото та прізвища.

«Розшукуємо двох «джентельменів» за організацію підпалу автівки програми «Схеми» Радіо Свобода. Це на додачу до раніше заарештованого Броварським судом. Наступного тижня їм оберуть запобіжний захід. Сподіваємось на арешт!!! Цілковито розглядаємо їхню діяльність у складі організованої злочинної групи. Журналістам не буде складно встановити, до яких груп відносилися ці чоловіки, в яких акціях вони брали участь і які «ЗМІ» дуже активно висвітлювали їхню діяльність. Встановлюємо замовників. І це точно особи, яким було вигідно створити напруження між владою, правоохоронцями і журналістською спільнотою, шляхом знищення майна відомих в суспільстві діячів. Зробимо все можливе, щоб усі причетні стали відомі всій країні та були притягнуті до відповідальності», – написав Андрій Нєбитов.

Раніше Броварський міськрайонний суд відмовив у накладенні арешту на вилучене під час обшуків у Кирила Баріхашвілі майно. Адвокати «Схем» висловлювали побоювання, що відмова у арешті може призвести до втрати ключових доказів у справі підпалу автівки «Схем» будуть втрачені, а справа може залишитися не розкритою.

На той час виконувачка обов’язків президента Радіо Вільна Європа / Радіо Свобода Дейзі Сінделар закликала українську владу якнайшвидше розслідувати інцидент.

Крім того, провести ретельне і прозоре розслідування підпалу автомобіля закликав президент України Володимир Зеленський, народні депутати з різних політичних сил, Міжнародний Комітет захисту журналістів (CPJ), правозахисна організація Freedom House, Міжнародна та Європейська федерації журналістів, низка дипломатів, зокрема посольство США в Україні.