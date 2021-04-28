В Україні у 2021 році відкрили 48 проваджень через перешкоджання діяльності журналістів – МВС

В Україні в першому кварталі 2021 року розпочали розслідувати 48 кримінальних правопорушень, пов’язаних із перешкоджанням діяльності журналістів. Про це заявив під час онлайн-дискусії Інституту масової інформації «Свобода преси. Український контекст» директор інформаційного департаменту МВС Артем Шевченко.

«Протягом першого кварталу 2021 року органами досудового розслідування Національної поліції розпочато досудове розслідування за 48 кримінальними правопорушеннями, пов’язаними з перешкоджанням законній і професійній діяльності журналістів. З них левова частка, 37 кримінальних правопорушень за статтею 171 – перешкоджання журналістській діяльності, ще 11 – за статтею 345-1 Кримінального кодексу (Погроза або насильство щодо журналіста – ред.)», – сказав Шевченко.

За його словами, до суду в першому кварталі цього року направили три кримінальні правопорушення, досудове розслідування по яких розпочато у 2021 році, ще три кримінальні провадження минулих років направили до суду у 2021-му.

22 квітня поліція відкрила кримінальне провадження за фактом перешкоджання журналістській діяльності в Києві. За даними поліції, санкція статті про «перешкоджання законній професійній діяльності журналістів» передбачає до чотирьох років обмеження волі.