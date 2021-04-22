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22 квітня 2021, Київ 14:08
Новини | Суспільство

Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом перешкоджання журналістській діяльності у Києві

Деталей щодо телеканалу, працівникам якого перешкоджали у його роботі, в поліції не вказують.

Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом перешкоджання журналістській діяльності у Києві

У поліції Києва повідомили про відкриття кримінального провадження за фактом перешкоджання журналістській діяльності.

«До київської поліції надійшло повідомлення про перешкоджання журналістській діяльності поблизу станції метро «Осокорки». На виклик виїхали наряди патрульної поліції та слідчо-оперативна група. На місці поліцейські з’ясували, що під час проведення зйомок невідомий спровокував конфлікт із працівниками телеканалу та намагався вирвати мікрофон у журналістки. Своїми діями правопорушник перешкоджав проведенню зйомки, наразі його розшукують правоохоронці», – йдеться в повідомленні.

За даними поліції, санкція статті про «перешкоджання законній професійній діяльності журналістів» передбачає до чотирьох років обмеження волі.

Деталей щодо телеканалу, працівникам якого перешкоджали у його роботі, в поліції не вказують.

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