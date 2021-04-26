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26 квітня 2021, Київ 16:28
Новини | Політика

У поліції перевіряють заяву про перешкоджання роботі журналістів у ВНЗ, де Кива захистив дисертацію

26 квітня журналісти повідомили, що їх не пропускали до зали трансляції захисту Іллею Кивою його дисертації

Національна поліція Києва зареєструвала заяву про перешкоджання журналістській діяльності за адресою, де розташований Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України. Це Радіо Свобода підтвердили в пресслужбі Нацполіції.

«Поліція отримала заяву від одного з телеканалів. Проводиться перевірка зараз», – повідомив співробітник пресслужби.

Він підтвердив, що заява, подана за адресою вулиця Нововокзальна, 17, стосується ознак перешкоджання роботі журналістів, проти не уточнив, представники якого саме каналу її подали.

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В Інституті, який розташований за вказаною адресою, 26 квітня відбувся захист кандидатської дисертації народного депутата від «Опозиційної платформи – За життя» Іллі Киви. Тема роботи – «Механізми впливу громадянського суспільства на державне регулювання правоохоронної діяльності (на прикладі країн ЄС та України)».

Як повідомляли журналісти, зокрема, Мар’яна П’єцух та Данило Мокрик 26 квітня, перед захистом люди, які представилися студентами, не пропускали їх до зали, де відбувалася трансляція захисту. Студентських посвідчень вони не надали. Після виклику поліції журналістам дали потрапити до приміщення.

Отримати коментар представників Інституту з цього приводу наразі не вдалося.

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