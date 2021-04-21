ВС почав розгляд справи за позовом цивільної дружини Козака щодо оскарженння указу Зеленського про санкції

Касаційний адміністративний суд у складі Верховного суду розпочав розгляд двох справ щодо оскарження указу президента Володимира Зеленського, яким було введено в дію рішення Ради національної безпеки і оборони про застосування санкцій проти низки осіб і блокування телеканалів, які пов’язують із проросійським політиком, народним депутатом від «ОПЗЖ» Віктором Медведчуком, повідомила пресслужба ВС.

Так, розпочато розгляд справи за позовом Наталії Лавренюк, цивільної дружини народного депутата від партії «Опозиційна платформа – за життя» Тараса Козака. Вона оскаржує запровадження проти неї санкцій.

Повідомляється, що під час судового засідання суддя-доповідач повідомив, що СБУ на адресу режимно-секретного відділу Верховного суду надіслала документи, що містять державну таємницю і на це потрібен спеціальний допуск.

Двоє суддів судової колегії подали заяви про самовідвід, заявивши, що не мають такого допуску, а без дослідження матеріалів СБУ, які стали підставою для прийняття рішення про застосування санкцій до позивача, неможливо об’єктивно і всебічно з’ясувати обставини справи.

Тому колегія суддів задовольнила заяви суддів про самовідвід і передала цю справу для здійснення повторного автоматизованого розподілу між суддями КАС ВС, які мають допуск і доступ до державної таємниці.

Дату наступного судового засідання з розгляду цієї справи буде повідомлено додатково.

Також сьогодні КАС ВС розпочав розгляд справи за позовом міжнародної комерційної компанії Evirer LTD, компанії з обслуговування літаків, на яких здійснювалися перельоти за маршрутом Київ – Москва, всупереч законодавству.

https://www.radiosvoboda.org/a/news-chotyry-litaky-sanktsii/31131068.html

«Верховний суд відклав розгляд справи з метою надання представникові позивача терміну для оформлення допуску й доступу до державної таємниці та ознайомлення сторін із матеріалами справи, які містять інформацію, віднесену до державної таємниці», – йдеться у повідомленні.

Наступне судове засідання з розгляду цієї справи відбудеться 2 червня.

Наразі у КАС ВС є чотири позовні заяви, якими оскаржується указ президента про санкції проти низки осіб і блокування телеканалів, які пов’язують із проросійським політиком, народним депутатом від «ОПЗЖ» Віктором Медведчуком.

2 лютого президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки й оборони про запровадження санкцій проти народного депутата й соратника проросійського політика Віктора Медведчука Тараса Козака і восьми пов’язаних із ним юридичних осіб. Санкції передбачають блокування телеканалів «112 Україна», NewsOne і ZiK.

Телеканали у своїй заяві розкритикували санкції і назвали рішення влади «політичною розправою над невгодними ЗМІ».

За словами секретаря Ради національної безпеки та оборони України Олексія Данілова, робота над цим рішенням почалася ще влітку 2020 року, і готували його «дуже ретельно». Він запевнив, що є достатньо доказів, і скасувати санкції буде надзвичайно складно.

Тарас Козак називає звинувачення брехнею і відкидає їх.

Рішення щодо санкцій підтримала низка західних союзників України, але були й застереження з-за кордону щодо необхідності дотримання права на висловлювання, і критика з боку кількох міжнародних журналістських організацій, а також із боку Росії.

Київ відповідає, що згадані канали були інструментами пропаганди, а не засобами інформації.