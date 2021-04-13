Верховний суд переніс розгляд скарги Оксани Марченко на указ Зеленського про санкції проти неї

Верховний суд повідомив про перенесення розгляду скарги телеведучої, дружини народного депутата від «Опозиційної платформи – За життя» Віктора Медведчука Оксани Марченко на указ президента Володимира Зеленського про санкції проти неї на 24 травня.

«Задовольнивши клопотання позивачки про залучення до участі у справі Ради національної безпеки і оборони України та Служби безпеки України як третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору, на стороні відповідача, Верховний суд відклав розгляд справи», – йдеться в повідомленні.

У Верховному суді уточнюють, що позовна заява від Марченко надійшла до суду 16 березня.

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За даними ВС, нині на розгляді перебуває всього чотири позовних заяви, якими оскаржується указ президента України про запровадження санкцій проти народного депутата й соратника проросійського політика Віктора Медведчука Тараса Козака і восьми пов’язаних із ним юридичних осіб. Санкції передбачають блокування телеканалів «112 Україна», NewsOne і ZiK. У партії ОПЗЖ назвали санкції «репресіями» і «знищенням демократії».