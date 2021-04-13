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13 квітня 2021, Київ 21:34
Новини | Політика

Верховний суд переніс розгляд скарги Оксани Марченко на указ Зеленського про санкції проти неї

Скаргу Оксани Марченко розглядатимуть 24 травня

Верховний суд повідомив про перенесення розгляду скарги телеведучої, дружини народного депутата від «Опозиційної платформи – За життя» Віктора Медведчука Оксани Марченко на указ президента Володимира Зеленського про санкції проти неї на 24 травня.

«Задовольнивши клопотання позивачки про залучення до участі у справі Ради національної безпеки і оборони України та Служби безпеки України як третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору, на стороні відповідача, Верховний суд відклав розгляд справи», – йдеться в повідомленні.

У Верховному суді уточнюють, що позовна заява від Марченко надійшла до суду 16 березня.

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За даними ВС, нині на розгляді перебуває всього чотири позовних заяви, якими оскаржується указ президента України про запровадження санкцій проти народного депутата й соратника проросійського політика Віктора Медведчука Тараса Козака і восьми пов’язаних із ним юридичних осіб. Санкції передбачають блокування телеканалів «112 Україна», NewsOne і ZiK. У партії ОПЗЖ назвали санкції «репресіями» і «знищенням демократії».

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