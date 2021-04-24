Депутат ОПЗЖ Фельдман пояснив, звідки мати взяла майже 99 мільйонів гривень йому для подарунку

Член ОПЗЖ Олександр Фельдман, який задекларував за 2020 рік подарунок від матері Іди Фельдман майже у 99 мільйонів гривень, пояснив, як саме їй вдалося накопичити таку суму коштів.

«У 2020 році помер батько Олександра Фельдмана Борис Фельдман , який був головою ради засновників ПрАТ «Концерн АВЕК та Ко». За роки трудової діяльності він задекларував доходи на загальну суму близько 10 мільйонів доларів США. Згідно із законодавством України, ці кошти вважаються спільно нажитими разом із дружиною Ідою Фельдман. Тому після смерті чоловіка вона як мати подарувала своєму синові Олександру Фельдману частину спільно нажитих із нині покійним чоловіком грошових коштів», – зазначили у пресслужбі Олександра Фельдмана у відповідь на запит Радіо Свобода.

Майже 99 мільйонів гривень, задекларовані політиком, наразі є найбільшим подарунком у грошовій формі від родичів, які депутати показали за минулий рік.

Антикорупційні експерти пояснюють: сам по собі такий вид майна не є порушенням. Однак певні ризики у подібному декларуванні все ж таки існують.

«Тут потрібно з’ясувати, у який саме спосіб ці кошти передавалися. якщо передавалися в готівковій формі, то це є більш підозрілим і більш ризикованим. Зазвичай такі от операції підлягають більш детальному аналізу і ретельній перевірці», – говорить експерт «Центру протидії корупції» Антон Марчук.

Окрім подарунків у грошовій формі від родичів (які за минулий рік показали шестеро депутатів), парламентарі також отримувати подарунки у вигляді нерухомості та елітних годинників.