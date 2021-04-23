Однак не всі парламентарі неухильно дотримуються цієї норми. Проаналізувавши масив депутатських декларацій за 2020 рік, «Схеми» виявили кількох народних обранців, у фінансовій звітності яких бракує певної інформації – що може становити корупційне правопорушення.



Один з депутатів не вказав дружину, а разом з нею – численне елітне майно та бізнес; інший – фінансово не обґрунтував, яким чином йому вдалось покращити житлові умови у столиці; ще один обранець приховав курортну віллу за кордоном, якою, як встановили журналісти, володіє роками. Усі ці нардепи з різних фракцій та груп, але їх об’єднує дещо спільне – вони голосували за пом’якшення покарання за неправду в деклараціях. Розслідування Георгія Шабаєва