Депутат групи «За майбутнє» Урбанський пояснив, як і звідки у нього з’явилися понад 4 тисячі біткоїнів

Член депутатської групи «Партія «За майбутнє» Анатолій Урбанський, який задекларував найбільшу кількість біткоїнів – понад 4,2 тисячі – у коментарі Радіо Свобода розповів, що набув їх у власність ще у 2014 році.

«Я не хочу рекламувати і кого-небудь агітувати за те, що в це варто вкладати свої кошти. Я в це вклався ще у 2014 році, коли це тільки починалося, коли це ще не було таким мейнстрімом, як зараз, і коштувало кардинально інших грошей. Невеликий ризик тоді був. А зараз це стало таким мейнстрімом і я, чесно кажучи, навіть не знаю, як реагувати на це. Я взагалі не розумію, що з цим «щастям» робити», – розповів він у коментарі Радіо Свобода.

За словами Урбанського, вкластися у криптовалюту його спонукав молодший брат.

У гривневому еквіваленті вартість задекларованих Урбанським біткоїнів станом на 24 квітня сягає майже 6 мільярдів.

Окрім 4256,3278 Bitcoin, депутат також вказав у своїй власності 4256,3278 Bitcoin Cash.

Крім Урбанського, заощадження у криптовалюті за 2020 рік вказали ще 14 депутатів.

Загалом серед депутатів 9-го скликання та членів їхніх родин, згідно з деклараціями парламентарів за 2020 рік, є майже два десятки тих, хто зберігає свої заощадження у криптовалюті. Дехто ризикнув вкластися одразу у кілька віртуальних активів.

Антикорупційні експерти зазначають, що сама по собі інвестиція у криптовалюту не є злочином. Однак, такий вид активів, як і у випадку з готівковими заощадженнями, може слугувати механізмом для легалізації недоброчесно зароблених коштів, коли чиновники в деклараціях можуть вказувати більше криптовалюти, ніж мають насправді.

Відтак, увага НАЗК до декларацій з віртуальними активами буде більшою.