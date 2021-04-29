Голова бюджетного комітету ВР у розпал локдауну неодноразово відвідував ресторан у центрі Києва – «Схеми»

Голова комітету Верховної Ради з питань бюджету і народний депутат від «Слуги народу» Юрій Арістов у розпал посиленого карантину в Києві неодноразово відвідував ресторан в урядовому кварталі. У той період в столиці діяли обмеження, які передбачали, в тому числі, заборону на роботу закладів громадського харчування, крім як на винос чи доставку. Сам Арістов заявив, що не порушував карантинних обмежень. Про це йдеться у розслідуванні «Зе-карантин» для «слуг народу» програми «Схеми» (проєкт Радіо Свобода та UA:Перший).
Спершу автомобіль, яким користується народний депутат Юрій Арістов, знімальна група помітила біля ресторану «Адріатік» у центрі Києва 8 квітня. Тоді в столиці уже діяв посилений карантин, який передбачає, в тому числі, заборону на роботу закладів громадського харчування – крім як на винос чи доставку.
У вікні ресторану журналісти побачили кухаря, який працював на першому поверсі, і офіціанта, який пересувався між різними поверхами закладу з підносом із посудом. Вікна на третьому поверсі ресторану були зашторені, але там горіло світло.
Через годину знімальна група зафіксувала, як з третього поверху спустився чоловік і залишив ресторан через кухню – ним виявився «слуга народу» Юрій Арістов з компанією людей.
Гості ресторану, кухар та офіціант, як зафіксували журналісти, були без захисних масок.
Менше ніж за тиждень, 12 квітня, журналісти знову зустріли біля ресторану «Адріатік» той же автомобіль депутата. І пізніше побачили самого Арістова, який так само як і попереднього разу – через кухню – залишив ресторан.
Втретє, 21 квітня, «Схеми» зафіксували, як голова бюджетного комітету ВР вийшов з того самого закладу у компанії Євгенії Дубінської – співзасновниці низки компаній, які спеціалізуються на наданні послуг житлово-комунального господарства. Також на її фейсбук-сторінці зазначено, що вона є президенткою громадської спілки «Фонд розвитку та інновацій ЖКГ». Обоє вони вийшли із закладу без масок.
Через кілька хвилин після цього візиту «Схеми» змогли поставити запитання Юрію Арістову напряму – чи не порушив він, на його думку, карантинні обмеження.
«Слуга народу» пояснив, що відвідував заклад, щоб «поспілкуватись з другом». «У мене колись давно працював кухар, який там зараз працює і є власником цього ресторану. Ну, я спілкуюсь на вільні теми – стосовно того бізнесу, яким я займався раніше», – сказав Арістов.
Нардеп заперечив, що порушував карантин: «Наскільки це може порушувати? На жаль, я хворів – тому маю захисні функції. Далібор – власник – також хворів. Тому в цій ситуації не бачу ризиків для когось, тим паче – відвідувачів немає».
На уточнення «Схем», що депутата неодноразово помічали у закладі у компанії інших відвідувачів і що їх обслуговував персонал, Арістов зазначив, що йому «складно описувати не сьогоднішній день».
19 квітня «Схеми» опублікували докази, які підтверджують, що заступник голови фракції «Слуга народу» Микола Тищенко 18 квітня влаштував закриту вечірку у Fairmont Grand Hotel Kyiv на честь дня народження своєї дружини, попри суворі карантинні обмеження, які діяли у столиці у зв’язку з перебуванням міста у «червоній зоні» епідемічної небезпеки. Серед гостей були й інші представники партії «Слуга народу», святкування тривало понад п’ять годин, гості перебували без захисних масок, а свято супроводжувалось салютом. Тищенко згодом пояснив, що святкування не порушувало суворих обмежень, запроваджених у Києві через епідемію COVID-19 – але заявив, що готовий нести політичну відповідальність.
Локдаун у Києві розпочався 20 березня, коли припинили працювати торговельні центри, ресторани, музеї та кінотеатри. Згодом обмеження посилилися, а з 5 квітня в столиці доступ до громадського транспорту був дозволений лише за перепустками, закрилися школи та дитячі садки. Пізніше локдаун був продовжений спочатку до 16-го, а потім до 30 квітня.
З 1 травня у Києві послаблюють карантинні обмеження.
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