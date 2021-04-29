Голова бюджетного комітету ВР у розпал локдауну неодноразово відвідував ресторан у центрі Києва – «Схеми»

Голова комітету Верховної Ради з питань бюджету і народний депутат від «Слуги народу» Юрій Арістов у розпал посиленого карантину в Києві неодноразово відвідував ресторан в урядовому кварталі. У той період в столиці діяли обмеження, які передбачали, в тому числі, заборону на роботу закладів громадського харчування, крім як на винос чи доставку. Сам Арістов заявив, що не порушував карантинних обмежень. Про це йдеться у розслідуванні «Зе-карантин» для «слуг народу» програми «Схеми» (проєкт Радіо Свобода та UA:Перший).

Спершу автомобіль, яким користується народний депутат Юрій Арістов, знімальна група помітила біля ресторану «Адріатік» у центрі Києва 8 квітня. Тоді в столиці уже діяв посилений карантин, який передбачає, в тому числі, заборону на роботу закладів громадського харчування – крім як на винос чи доставку.

У вікні ресторану журналісти побачили кухаря, який працював на першому поверсі, і офіціанта, який пересувався між різними поверхами закладу з підносом із посудом. Вікна на третьому поверсі ресторану були зашторені, але там горіло світло.

Через годину знімальна група зафіксувала, як з третього поверху спустився чоловік і залишив ресторан через кухню – ним виявився «слуга народу» Юрій Арістов з компанією людей.

Гості ресторану, кухар та офіціант, як зафіксували журналісти, були без захисних масок.

Менше ніж за тиждень, 12 квітня, журналісти знову зустріли біля ресторану «Адріатік» той же автомобіль депутата. І пізніше побачили самого Арістова, який так само як і попереднього разу – через кухню – залишив ресторан.

Втретє, 21 квітня, «Схеми» зафіксували, як голова бюджетного комітету ВР вийшов з того самого закладу у компанії Євгенії Дубінської – співзасновниці низки компаній, які спеціалізуються на наданні послуг житлово-комунального господарства. Також на її фейсбук-сторінці зазначено, що вона є президенткою громадської спілки «Фонд розвитку та інновацій ЖКГ». Обоє вони вийшли із закладу без масок.

Через кілька хвилин після цього візиту «Схеми» змогли поставити запитання Юрію Арістову напряму – чи не порушив він, на його думку, карантинні обмеження.

«Слуга народу» пояснив, що відвідував заклад, щоб «поспілкуватись з другом». «У мене колись давно працював кухар, який там зараз працює і є власником цього ресторану. Ну, я спілкуюсь на вільні теми – стосовно того бізнесу, яким я займався раніше», – сказав Арістов.

Нардеп заперечив, що порушував карантин: «Наскільки це може порушувати? На жаль, я хворів – тому маю захисні функції. Далібор – власник – також хворів. Тому в цій ситуації не бачу ризиків для когось, тим паче – відвідувачів немає».

На уточнення «Схем», що депутата неодноразово помічали у закладі у компанії інших відвідувачів і що їх обслуговував персонал, Арістов зазначив, що йому «складно описувати не сьогоднішній день».

19 квітня «Схеми» опублікували докази , які підтверджують, що заступник голови фракції «Слуга народу» Микола Тищенко 18 квітня влаштував закриту вечірку у Fairmont Grand Hotel Kyiv на честь дня народження своєї дружини, попри суворі карантинні обмеження, які діяли у столиці у зв’язку з перебуванням міста у «червоній зоні» епідемічної небезпеки. Серед гостей були й інші представники партії «Слуга народу», святкування тривало понад п’ять годин, гості перебували без захисних масок, а свято супроводжувалось салютом. Тищенко згодом пояснив , що святкування не порушувало суворих обмежень, запроваджених у Києві через епідемію COVID-19 – але заявив, що готовий нести політичну відповідальність.

Локдаун у Києві розпочався 20 березня, коли припинили працювати торговельні центри, ресторани, музеї та кінотеатри. Згодом обмеження посилилися, а з 5 квітня в столиці доступ до громадського транспорту був дозволений лише за перепустками, закрилися школи та дитячі садки. Пізніше локдаун був продовжений спочатку до 16-го, а потім до 30 квітня.