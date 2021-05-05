Шмигаль: із «червоної» зони можуть вивести ще три області

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що після засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій з «червоної» зони можуть бути виведені Харківська, Хмельницька і Чернігівська області, оскільки в них усі показники відповідають встановленим критеріям.

Голова уряду сказав про це 5 травня під час селекторної наради щодо протидії поширенню коронавірусної хвороби COVID-19, яка відбулася під головуванням президента Володимира Зеленського, повідомила пресслужба голови держави.

За словами Шмигаля, після цього «червоний» рівень епідемічної небезпеки залишиться у трьох областях – Сумській, Полтавській і Запорізькій.

Дати засідання комісії з ТЕБ і НС він не навів.

Голова уряду додав, що загалом епідемічна ситуація в Україні стабілізується шостий тиждень поспіль. За словами прем’єра, всього для хворих на COVID-19 виділено 77 тисяч ліжок, забезпечені подачею кисню – 68 264, зайняті на сьогодні 33 292 ліжка.

За даними МОЗ, станом на 5 травня шість областей України залишаються у «червоній» зоні.

В Україні за останню добу виявили 2 758 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19. За весь час пандемії в Україні, за даними МОЗ, захворіли 2 090 986 людей, померли від COVID-19 – 45 077.