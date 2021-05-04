Вакцини Pfizer дозволять використовувати у США для дітей від 12 років

Адміністрація з контролю за харчами та ліками (FDA) США готується наступного тижня дозволити використання вакцини Pfizer проти COVID-19 для дітей віком 12-15 років. Зараз дозвіл видано для людей, старших за 16 років.

Урядове агенство вивчає дані дослідження, наданих компанією Pfizer, де брали участь 2260 дітей від 12 років. У цій групі препарат показав стовідсоткову ефективність, а також добре сприйнявся дитячим організмом, заявляє виробник.

Сьогодні Pfizer ще проводить дослідження ефектичності свого препарату на дітях від 2 до 11 років. Результати тестів обіцяють оприлюднити у вересні.

Тим часом, президент Джо Байден оголосив у вівторок нові кроки уряду, щоби зробити процес імунізації від коронавірусу більш доступним у сільських та віддалених районах країни.

Зокрема, Білий дім планує надавати більше ресурсів та інформації сільським лікарями, яким найбільше довіряє місцеве населення, щоб допомогти зняти сумніви та розвінчувати міфи щодо вакцинації.

Дані свідчать, що темпи щеплення у Сполучених Штатах почали сповільнюватися, оскільки частина американців, зокрема у віддалених районах, залишається скепично налаштованою до вакцини.

Зараз у США вкололи вже майже 250 мільйонів доз вакцини від COVID-19. Понад 40% дорослого населення США - повністю вакциновані.

Заохочувати людей щеплюватись взались місцеві посадовці. Зокрема, губернатор Меріленду оголосив, що штат платитиме по 100 доларів кожному муніципальному працівнику, який вакцинується. Рішення розширять і на тих, хто вже отрамав укол раніше.

У Детройті дають 50 доларів тим, хто допомагає підвезти людей на вакцинацію на своєму авто. У Нью-Джерcі, показавши картку вакцинації, можна отримати безкоштовне пиво у низці місцевих броварень, які приєдналися до ініціативи місцевого губернатора.

А керівництво бейсбольної команди Марінерс із Сієтла розмістило центр вакцинації на стадіоні, що працює просто під час матчів. Таким чином глядачі у перерві можуть сходити за пивом та хот-догами, й заразом отримати свій укол вакцини.

Раніше Голос Америки розповідав, що заохочувати отримувати вакцину взялись і американські приватні бізнеси. Щепленим дають знижки на їжу в ресторанах і пропонують безкоштовні пончики.