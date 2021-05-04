Казахстан продовжив заборону безвізового в’їзду для громадян 54 країн через пандемію

Казахстан продовжив до грудня 2021 року заборону безвізового в’їзду для громадян 54 держав, повідомило Міністерство закордонних справ цієї центральноазійської країни 4 травня. Такі заходи вперше були запроваджені 2020 року для запобігання поширенню коронавірусної інфекції.

У 2012 році Казахстан запровадив безвізовий в’їзд для громадян 57 країн, включно зі США, Канадою, Великою Британією, Австралією, країнами Європейського союзу, Японією, Південною Кореєю та кількома країнами Азії, Близького Сходу та Перської затоки.

Призупинення безвізового в’їзду стосується всіх цих країн, за винятком Туреччини, Об’єднаних Арабських Еміратів і Південної Кореї.

Станом на 4 травня число зареєстрованих випадків COVID-19 у країні з населенням 18,8 мільйона людей становило понад 330 тисяч, померли 3762 пацієнти.