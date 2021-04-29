BioNTech очікує результатів випробувань вакцини від коронавірусу на немовлятах до вересня

BioNTech очікує до вересня результатів випробувань розробленої спільно з Pfizer вакцини проти COVID-19 на немовлятах віком від шести місяців, повідомляє Reuters.

«У липні можуть бути доступні перші результати для дітей віком від 5 до 12 років, у вересні – для дітей молодшого віку», – заявив керівник BioNTech Угур Сагін німецькому журналу Spiegel.

Він додав, що для оцінки даних потрібно близько чотирьох-шести тижнів.

«Якщо все буде добре, як тільки дані будуть оцінені, ми зможемо подати заявку на затвердження вакцини для всіх дітей відповідної вікової групи в різних країнах», – додав керівник компанії.

BioNTech та Pfizer цього місяця звернулись до американських регуляторних органів з проханням затвердити екстрене використання їхньої вакцини для підлітків у віці від 12 до 15 років.

Сагін заявив, що аналогічну заявку готують і до європейських регуляторних органів.

Оприлюднені наприкінці березня результати випробувань вакцини Pfizer/BioNTech засвідчили, що препарат є ефективним, безпечним, та забезпечує надійну реакцію антитіл у підлітків.

Вакцина Pfizer/BioNTech уже дозволена до використання у віковій групі від 16 років.