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20 квітня 2021, Київ 14:37
Новини | Коронавірус

Фонд Грети Тунберг виділить 100 тисяч євро для проєкту COVAX

На брифінгу ВООЗ екоактівістка розкритикувала багаті країни, які, за її словами, вакцинують молодих і здорових людей, тоді як в бідних країнах вакцини немає навіть для груп ризику

Шведська екоактівістка Грета Тунберг виділить через свій благодійний фонд 100 тисяч євро Всесвітній організації охорони здоров’я на забезпечення рівного доступу до вакцин від коронавірусу. Кошти, виділені Тунберг будуть спрямовані у проєкт COVAX, створений для закупівлі препаратів від COVID-19 для країн з невисокими доходами.

На брифінгу ВООЗ екоактівістка розкритикувала багаті країни, які, за її словами, вакцинують молодих і здорових людей, тоді як в бідних країнах вакцини немає навіть для груп ризику.

Тунберг уточнила, що гроші в її благодійний фонд надходять від нагород, призів і гонорарів за книжки. За словами активістки, вона не отримує грошей за свою діяльність.

Від початку пандемії COVID-19 у світі виявили понад 142 мільйонів випадків інфікування коронавірусом, померли понад 3 мільйони хворих.

ВООЗ вважає вакцинацію одним з основних способів боротьби з поширенням інфекції. Найбільший відсоток вакцинованих жителів в Ізраїлі, Великобританії та Сполучених Штатах. Організація критикує за вкрай низькі темпи вакцинації Євросоюз. Країни ЄС зіткнулися з дефіцитом препаратів від COVID-19. Зараз щеплення доступні тільки для літніх людей, медиків та пацієнтів з груп ризику.

Ініціатива COVAX, яку підтримує Всесвітня організація охорони здоров’я та Глобальний альянс вакцин та іммунізації, ставить собі за мету надати 2 мільярди вакцин для країн із низьким доходом до кінця 2021 року.

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