Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
06 травня 2021, Київ 12:17
Відео

У Європі стурбовані дезінформацією про COVID із Росії, Китаю – відео

У Європі стурбовані дезінформацією про COVID із Росії, Китаю – відео
Embed
У Європі стурбовані дезінформацією про COVID із Росії, Китаю – відео

No media source currently available

0:00 0:04:08 0:00
ЗАВАНТАЖИТИ

У Європі триває занепокоєння з приводу спроб держав і груп розповсюджувати дезінформацію щодо пандемії COVID-19 і щодо вакцин для протидії вірусові. Європейська служба зовнішніх дій (ЄСЗД) Європейського союзу опублікувала новий звіт, у якому зазначається, що Росія і Китай націлені на «розповіді з теоріями змови і дезінформацією» щодо COVID-19. Тим часом відомство внутрішньої розвідки Німеччини заявило, що відстежує протестувальників проти карантинних обмежень, побоюючись, що вони становлять загрозу для демократії і мають зв’язки з правим екстремізмом. (Автор: Ніл Боудлер. Джерело: AFP / Reuters)

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

Нагору
XS
SM
MD
LG