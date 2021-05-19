Влада Росії припускає можливість обов’язкової вакцинації від COVID-19

Заступник голови Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв припустив, що російська влада може запровадити обов’язкову вакцинацію для захисту державних інтересів та інтересів «більшості населення». Про це він сказав на Петербурзькому міжнародному юридичному форумі 19 травня.

За його словами, щеплення передбачає згоду людини на його здійснення. «Але іноді в державних інтересах, в інтересах захисту більшості населення такі рішення можуть мати і загальнообов’язковий характер. Тут співвідношення між добровільністю і обов’язковістю може бути змінене на користь обов’язковості», – сказав він.

Масова вакцинація в Росії розпочалася 18 січня. Російська влада неодноразово наголошувала, що рішення про щеплення можуть ухвалювати лише самі громадяни.

10 травня президент Росії Володимир Путін заявив, що в цій країні вакцинувався понад 21 мільйон осіб. Однак, за підрахунками РБК, до 19 травня першу дозу вакцини отримали 13,9 мільйона осіб (9,52% населення), обидва компоненти – трохи більш як 9 мільйонів (6,17%).