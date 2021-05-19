Чи масове вакцинування у Моршині вплинуло на життя курортного містечка?

МОРШИН – Місяць тому у курортному містечку Моршин, що на Львівщині розпочали пілотний проєкт з масової вакцинації мешканців, під який підпали 70% осіб, старших 18 років. На сьогодні першу дозу китайської вакцини Corona Vac отримали 63% жителів. Вже люди приймають другу дозу вакцини.

Міська влада звернулась із пропозицією до уряду про масову імунізацію населення, щоб сформувати колективний імунітет і врятувати санаторії від банкрутства, а місто від економічної кризи.

Чи виправдались очікування від експерименту? Як проходить масова вакцинація? Який рівень захворюваності на сьогодні?

Помітно більше людей можна зустріти біля Моршинського бювету мінеральних вод, аніж це було 19 квітня. До початку пілотного проєкту у державному санаторії «Моршинкурорт» відпочивали 30-40 осіб. Сьогодні – 160 і чимало місць уже заброньовані на літній період. Санаторій заповнений на 25%, а протягом місяця очікують збільшення гостей удвічі.

Люди почали їхати і бронювати місця

«Така тенденція щодо заповненості санаторіїв в усьому місті. Масова вакцинація сприяла тому, що люди почали їхати і бронювати місця. Вже немає такого остраху при спілкуванні», – зауважує Радіо Свобода Богдан Магасевич, заступник медичного директора санаторію «Моршинкурорт».

80% працівників санаторію «Моршинкурорт» вакцинувались. Частково почала працювати водолікарня, взимку надавати послуги у такому великому приміщенні для кількох людей було шалено дорого, тому оздоровчі процедури припинили.

Лариса Тарасова, головна медична сестра «Моршинкурорту», каже, що мріє про час, коли санаторне життя у місті буде таким, як до карантину. А тоді протягом року у місті оздоровлювались від 30 до 40 тисяч людей з України та інших країн. Санаторний комплекс «Моршинкурорт» у 2019 році відвідали 13 500 осіб.

Не всі можуть виїхати за кордон

«Хочеться, щоб все запрацювало у місті, бо курортна галузь потерпає, боляче було дивитись на порожні корпуси санаторіїв. Ми сиділи вдома, фінансово було дуже важко. У кожного родина, діти. Не всі можуть виїхати за кордон. Зараз збільшуємо кількість процедур і життя повертається», – говорить Лариса Тарасова.

7% людей відмовились вакцинуватись

Офіційно у Моршині прописані 4 239 осіб. З них 800 – діти і молодь до 18 років. Медичні працівники вакцинувались, згідно з національною програмою. Під пілотний проєкт підпали 2 400 мешканців від 18 років. Місто і отримало таку кількість вакцин Corona Vac.

Спершу говорили, що першою дозою щеплять людей до 1 травня. Але цей термін продовжили, бо до почату травня вакцинувались менше 50% жителів. У перші дні пілотного проєкту люди ставились з недовірою до вакцини, боялись, допоки не почули відгуки, що люди добре переносять вакцину. До того у Моршині міська влада проводила інформаційну кампанію, розмістила білборди, а на магазинах розклеїла плакати, на вулицях роздавали роз'яснювальні матеріали. До того ж, сімейні лікарі обдзвонювали пацієнтів і запрошували у пункти вакцинації. На сьогодні 7% мешканців відмовились від щеплення.

50 вакцин залишилось від першої дози

«Від першої дози у нас залишилось 50 вакцин. Сімейні медики мають постійний контакт з пацієнтами-декларантами і запрошують на вакцинацію. Відмовились ті люди, які не бояться, але цілком байдужі до всього; хто чекає на іншу вакцину; хто переконаний, що вакцина не потрібна. Вакцинувалась свідома частина мешканців», – каже міський голова Моршина Руслан Ільницький.

За словами мера Моршина, пілотний проєкт сприяв тому, що зменшилась кількість хворих на COVID-19 у місті. Якщо місяць тому у день виявляли 26-27 нових випадків захворюваності, то сьогодні – 6-9. Міська влада сподівається, що за кілька тижнів буде ще менше хворих, а туристів – ще більше.

Моршин потерпає від браку відпочивальників

«Я звернувся з листом до прем’єр-міністра, де описував катастрофічну сиутацію в Моршині, бо до 80% економіки пов’язана з санаторно-курортною діяльністю. Моршин потерпає від браку відпочивальників, а це тягне соціальну напругу, банкрутство санаторіїв, безробіття і масова вакцинація має значення для нас, з точки зору безпеки мешканців, туристів і порятунку економіки», – зауважує мер.

Бюджет Моршина – близько 100 мільйонів гривень, половину з якого становлять податки з санатарно-куротної сфери.

З 14 травня мешканці Моршина отримують другу дозу вакцини. Але водночас можна прийти і на першу тим, хто ще вагається.

82-річна Марія і 80-річний Любомир Мицики прийшли на другу дозу вакцини.

Нічого не боліло

«Цілий світ вакцинується. Якби я слухав, що кажуть про вакцини в новинах і на вулиці, то, певно, не прийшов би. Після першої дози нічого не боліло, почувався звичайно, працював в городі. Треба і все. Не боявся нічого. Не хворів на COVID», – розповів Любомир Мицик.

«Я раніше медиком працювала і знаю, що вакцинуватись потрібно. Надумали з чоловіком піти і прийшли. Нічого мене не боліло. Навіть не відчула, весь день все було добре після першої дози», – продовжила Марія Мицик.

Моршин на сьогодні – єдине місто в Україні, де проводять експеримент із масового вакцинування населення. Після другої дози вакцини фахівці аналізуватимуть епідемічну ситуацію у місті і наскільки був ефективним експеримент в одному місті.