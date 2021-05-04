ЗМІ: чеський урядовець хотів пропонувати Росії закрити справу про вибухи 2014-го в обмін на «Спутнік V»

У Чехії спалахнув новий політичний скандал після повідомлення в пресі, що чільний член уряду міг готувати домовленість із Росією про закриття справи про вибухи на складах боєприпасів 2014 року в обмін на російську вакцину «Спутнік V» і згоду Москви провести американсько-російський саміт у Празі.

Як стверджує чеське інтернет-видання Seznam Zprávy, такий план виклав на зустрічі ввечері 15 квітня кількох чільних чеських посадовців віцепрем’єр і міністр внутрішніх справ Ян Гамачек, який тоді також виконував обов’язки міністра закордонних справ.

Ця зустріч відбулася за два дні до того, як 17 квітня Гамачек і прем’єр-міністр Чехії Андрей Бабіш публічно повідомили, що існує обґрунтована підозра про причетність працівників російської військової розвідки ГРУ до вибухів на складах озброєнь у місцевості Врбетиці в Чехії восени і взимку 2014 року, внаслідок яких загинули дві людини. Поліція Чехії оголосила тоді в розшук двох працівників ГРУ.

Попереднього перед тією зустріччю дня, 14 квітня, було оголошено, що Гамачек має летіти до Москви домовлятися про закупівлю російської вакцини від COVID-19 «Спутнік V», не схвалену ні в ЄС, ні окремо в Чехії, за що його різко критикувала опозиція. 16 квітня, наступного дня після зустрічі і за день до заяви уряду щодо вибухів, стало відомо, що ця поїздка скасовується. Тоді це пояснили необхідністю віцепрем’єрові бути на засіданні чеського уряду.

За даними видання Seznam Zprávy, яке посилається на деяких учасників тієї зустрічі і ще на кілька неназваних джерел, на згаданій зустрічі ввечері 15 квітня Гамачек повідомив, що в Москві хоче запропонувати Росії домовленість. Згідно з нею, Чехія мала закрити кримінальну справу щодо вибухів, про яку на той час іще не було оголошено публічно, в обмін на мільйон доз вакцини «Спутнік V» і участь президента Росії Володимира Путіна на участь у планованій нині зустрічі з президентом США Джо Байденом саме в Празі.

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Як пише видання, інші учасники зустрічі врешті відмовили Гамачека від такого плану і взагалі від поїздки до Москви. Вирішальним стало підтвердження посла Чехії в Росії Вітезслава Півоньки, присутнього на зустрічі, що росіяни будуть обов’язково записувати всі таємні переговори і таким чином будуть мати на Гамачека компромат, мовиться в статті.

Видання додає, що учасники зустрічі підтвердили, що вона відбулася, але відмовилися коментувати її зміст.

Ян Гамачек заявив виданню, що всі ці дані – «повна нісенітниця». А на уточнення видання, що воно має ці дані від самих учасників зустрічі, віцепрем’єр відповів: «Це неможливо, не знаю, звідки ви це взяли».

Після публікації Гамачек виступив із заявою, що «рішуче відкидає спекуляції» з цієї статті. За його словами, вона «збудована на спекуляціях і брехні, яких жоден із учасників не підтвердив і не міг підтвердити, бо цього не було».

Гамачек заявив, що єдиною темою тієї зустрічі був вплив справи про вибухи на безпеку чеської держави і на її відносини з Росією у зв’язку з тим, що інформація про цю справу вже потрапила до журналістів і загрожував її витік. Він також стверджує, що ні про який обмін чи «торгівлю» з Росією на зустрічі не йшлося.

Опозиція ж заявляє, що тепер Ян Гамачек має негайно подати в відставку, або, як висловився один із діячів, «вилетіти з чеської політики зі швидкістю ракети».

Після того, як 17 квітня уряд Чехії повідомив про викриту причетність працівників російських спецслужб до вибухів 2014 року, що спричинило тривалий дипломатичний скандал між Чехією й Росією, Гамачек заявляв, що взагалі й не планував візиту до Москви. Він стверджував, що його заяви про такий візит були лише прикриттям, щоб росіяни не здогадалися, що в Чехії вже знають про справжню причину вибухів. Опозиція тоді не повірила цим його словам.

Вибухи на складі озброєнь у місцевості Врбетиці на сході Чехії сталися 16 жовтня, а потім 3 грудня 2014 року. Внаслідок першого з вибухів дві людини, громадяни Чехії, загинули; в обох випадках доводилося евакуйовувати сотні мешканців сусідніх сіл, була заподіяна значна матеріальна шкода. Недержавна комерційна фірма, яка була легальним оператором складів, наголошувала, що ті боєприпаси не могли вибухнути самі по собі.

За даними офіційного і неофіційного розслідувань, вибухи влаштували агенти російської військової розвідки, відомої як ГРУ. Росія не визнає своєї причетності до вибухів, попри всі докази.