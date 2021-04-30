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30 квітня 2021, Київ 07:56
Новини | Міжнародні

Більшість чехів не довіряє президенту Земану – опитування

Серед тих, хто найменше довіряє Земанові, молоді люди віком до 34 років

Чеському президентові Мілошу Земанові не довіряє 63 відсотки громадян і лише 10 відсотків довіру до президента має. Таку статистику оприлюднило статистичне агентство NMS Market Research.

Зокрема, не залишилось поза увагою чехів те, що Земан у справі щодо вибухів складів із озброєнням у Врбетицях став на бік Росії. 51 відсоток громадян з цією позицією президента не погоджується. Служба безпеки Чехії стверджує, що до вибухів, які стались у 2014 році й забрали життя двох людей, причетні двоє співробітників російських спецслужб.

Серед тих, хто найменше довіряє Земанові, молоді люди віком до 34 років. Лише 22 відсотки з них вважає, що Мілош Земан захищає інтереси своєї країни, 45 відсотків дотримується протилежної думки. Найбільшу довіру чеський президент має серед людей віком від 65 років і старших.

Опитування було проведене 28 квітня, було опитано всього 565 людей віком старших від 18 років.

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