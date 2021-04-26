Bellingcat пропонує нові дані щодо вибухів на артскладах у Чехії, болгарського торговця зброєю і України

Міжнародна група громадянських розслідувань Bellingcat оприлюднила свої нові відкриття щодо можливих зв’язків між вибухами на складах озброєнь у Чехії 2014 року, болгарським торговцем озброєннями Еміліяном Ґебревом і Україною.

Дані цього розслідування, здійсненого групою Bellingcat у партнерстві з журналістами чеського видання Respekt, російського The Insider і німецького Der Spiegel, заперечують версію правоохоронців Чехії, що обидва вибухи двох партій озброєнь, власником яких була компанія Ґебрева, мали статися поза межами чеської території, коли, як вважають у Празі, їх мали б уже вивезти до Болгарії.

І вся ця операція російської військової розвідки, відомої за попереднім скороченням ГРУ, була спрямована в першу чергу проти України, вважають розслідувачі.

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За даними розслідування, яке отримало примірники листування між болгарською компанією Ґебрева ЕМКО (також відомою в написанні латинкою як EMCO) і чеською компанією Imex Group, яка була оператором підірваних складів у місцевості Врбетиці на сході Чехії, з цих листів прямо випливає, що, як і стверджувала раніше болгарська компанія, вона не мала намірів вивозити свої озброєння з Чехії чи продавати їх будь-кому.

Із іншого боку, компанія EMCO/ЕМКО прямо підтвердила групі Bellingcat, що наприкінці 2014 року дійсно продавала Україні артилерійські боєприпаси великого калібру – які відіграли вирішальну роль у посиленні обороноздатності України в час, коли сама її територіальна цілісність опинилася під сумнівом.

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За словами болгарської компанії, у період від грудня 2014 року до лютого 2015-го Україна імпортувала її артилерійські й мінометні снаряди калібрів від 150 до 152 міліметрів за контрактом, укладеним 10 листопада 2014 року.

Але, повідомила компанія, частина контрактних зобов’язань лишилася невиконаною. Після підписання в лютому 2015 року третього пакету мінських домовленостей про врегулювання на окупованій частині сходу України, який також відомий як «Мінськ-2», компанія, за її повідомленням, утрималася від подальших постачань до України.

За списками постачань, які отримала група Bellingcat і які підтвердила компанія EMCO/ЕМКО, загальна сума контракту становила понад 25 мільйонів євро, і Україна отримала за ним 60 тисяч зарядів до швидкострільних зенітних артилерійських систем «Тунгуска», понад 30 тисяч гранат до гранатометів різних систем чи 5 тисяч снарядів калібру 152 міліметри. Невиконаною лишилася частина контракту на суму майже 20 мільйонів євро – на 250 тисяч зарядів для малокаліберних автоматичних авіаційних гармат і на 10 тисяч ракет для систем реактивного залпового вогню «Град».

При цьому в болгарській компанії заперечили повідомлення в ЗМІ, що вона могла постачати Україні боєприпаси через треті країни.

На думку групи Bellingcat, за такої ситуації вибухи на складах у Чехії, де зберігала свої боєприпаси болгарська компанія, моли бути результатом неправильної оцінки ситуації з боку російських спецслужб.

У цих складах зберігалися озброєння різних власників, але ніякі з них, як повідомила компанія-оператор складів Imex, не готувалися до експорту в 2014 році.

Як припускає Bellingcat, можливо, що російська військова розвідка, відома як ГРУ, мала на меті знищити не конкретні озброєння у власності болгарської компанії EMCO/ЕМКО, а загалом усі запаси, які зберігалися у Врбетицях, як випереджувальний захід – щоб не допустити, щоб торговці озброєннями з ЄС могли експортувати їх до України. Як кажуть розслідувачі, це цілком реальна гіпотеза, бо боєприпаси до України експортували і Болгарія, і Чехія.

Інше можливе пояснення – помилкова інформація ГРУ щодо намірів компанії Еміліяна Ґебрева стосовно її боєприпасів у Чехії, які могли помилково вважати призначеними для України.

Увечері 17 квітня уряд Чехії оголосив, що існує обґрунтована підозра про причетність працівників російської військової розвідки ГРУ до вибухів на складах озброєнь у Чехії восени і взимку 2014 року. Поліція Чехії оголосила в розшук двох працівників ГРУ. Група Bellingcat встановила, що в час біля першого вибуху в Чехії діяли загалом не менш ніж шість офіцерів ГРУ.

Чеське розслідування висловлювало припущення, що обидва вибухи озброєнь, власником яких був легальний болгарський торговець зброєю Еміліян Ґебрев, мали статися разом уже в час, коли вони, за цією версією, мали б бути вивезені до Болгарії.

Компанія Ґебрева вже заперечувала, що мала плани вивозити ці озброєння з території Чехії, як також заперечувала, що саме ці озброєння були призначені для України.

Росія не визнає своєї причетності до вибухів у Чехії, попри всі докази.