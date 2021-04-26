Глава МВС Чехії: щодо вибухів у Врбетицях є тільки версія, пов’язана з ГРУ

Міністр внутрішніх справ Чехії спростував слова президента країни Мілоша Земана про те, що чеське слідство вивчає дві версії вибуху на складах боєприпасів у селищі Врбетиці.

У понеділок міністр Ян Гамачек зазначив, що правоохоронці працюють лише з однією версією – щодо причетності до диверсії агентів російської військової розвідки.

«Наскільки мені відомо, у справі є лише одна версія. Докази настільки очевидні, що я впевнений, що так все і було», – наводить слова глави МВС видання Novinky.cz.

Президент Земан у недільному телевиступі заявив, що нібито немає ніяких доказів перебування російських агентів в районі вибухів на складах восени 2014 року. Друга версія події, за його словами, пов’язана з помилками при поводженні з вибуховими речовинами.

Увечері 17 квітня прем’єр-міністр Чехії Андрей Бабіш повідомив, що існує обґрунтована підозра про причетність працівників російської військової розвідки, відомої як ГРУ, до вибухів на складах озброєнь у Чехії восени і взимку 2014 року. Офіційний представник Кремля Дмитро Пєсков відкинув звинувачення, назвавши їх «безпідставними».

Вибухи на складі озброєнь у Врбетицях на сході Чехії сталися 16 жовтня, а потім 3 грудня 2014 року. Внаслідок першого з вибухів дві людини, громадяни Чехії, загинули; в обох випадках доводилося евакуйовувати сотні мешканців сусідніх сіл, була заподіяна значна матеріальна шкода. Недержавна комерційна фірма, яка була легальним оператором складів, наголошувала, що ті боєприпаси не могли вибухнути самі по собі.