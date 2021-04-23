«Державний тероризм»: розплата Росії за спецоперацію ГРУ

Акт державного тероризму проти країни Європейського союзу, а отже, і проти всього ЄС – так парламент Чехії назвав вибухи на складі боєприпасів у чеському селі Врбетиці восени і влітку 2014 року. У причетності до вибухів звинувачують військову розвідку Росії. Серед підозрюваних – ймовірні офіцери ГРУ Олександр Мішкін і Анатолій Чепіга, відомі за справою отруєння Скрипалів.
Сенат Чехії закликав уряд розірвати договір про дружбу з Росією. Країни обмінялися висилкою дипломатів. Чехія вирішила не допускати Росію до будівництва своєї АЕС та не купуватиме російську вакцину від COVID-19. Сама Росія звинувачення відкидає. Всю цю історію та роль України в ній аналізуємо у програмі Свобода Live.
Учасники програми:
Микола Давидюк, політолог;
Давід Стулік, старший аналітик дослідницького центру «Європейські цінності» в Празі;
Андрій Загороднюк, голова правління Центру оборонних стратегій, міністр оборони України у 2019-2020 рр.;
Ганна Шелест, директорка безпекових програм ради зовнішньої політики «Українська призма»;
Пятрас Ауштрявічус, депутат Європейського парламенту.
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