«Державний тероризм»: розплата Росії за спецоперацію ГРУ

Акт державного тероризму проти країни Європейського союзу, а отже, і проти всього ЄС – так парламент Чехії назвав вибухи на складі боєприпасів у чеському селі Врбетиці восени і влітку 2014 року. У причетності до вибухів звинувачують військову розвідку Росії. Серед підозрюваних – ймовірні офіцери ГРУ Олександр Мішкін і Анатолій Чепіга, відомі за справою отруєння Скрипалів.

Сенат Чехії закликав уряд розірвати договір про дружбу з Росією. Країни обмінялися висилкою дипломатів. Чехія вирішила не допускати Росію до будівництва своєї АЕС та не купуватиме російську вакцину від COVID-19. Сама Росія звинувачення відкидає. Всю цю історію та роль України в ній аналізуємо у програмі Свобода Live.

Учасники програми:

Микола Давидюк, політолог;

Давід Стулік, старший аналітик дослідницького центру «Європейські цінності» в Празі;

Андрій Загороднюк, голова правління Центру оборонних стратегій, міністр оборони України у 2019-2020 рр.;

Ганна Шелест, директорка безпекових програм ради зовнішньої політики «Українська призма»;

Пятрас Ауштрявічус, депутат Європейського парламенту.