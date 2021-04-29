Увечері 29 квітня на Вацлавській площі у Празі зібралися тисячі людей на акцію протесту «Мільйон миттєвостей за демократію». Люди прийшли протестувати проти чинного президента Чехії Мілоша Земана й інших політиків, які, на їхню думку, спрямовують Чехію під російський вплив. Схожі демонстрації пройшли в 70 містах країни. Під час акції учасники активістської групи «Капутін», які з 2014 року влаштовують у Чехії різні акції протесту проти російського впливу в Європі, розгорнули прапори України й Білорусі на знак солідарності і підтримки. Однією з причин акції протесту став політичний скандал у Чехії, пов’язаний із причетністю працівників російської військової розвідки ГРУ до вибухів на складах озброєнь у Чехії восени і взимку 2014 року. 25 квітня президент Мілош Земан, відомий своїм лояльним ставленням до Росії, у кількох виступах на телебаченні висловив сумнів у висновках розслідування про причетність спецслужб Росії до вибухів на складах. «Мільйон миттєвостей для демократії» – відома у Чехії громадська організація, зокрема завдяки численним багатотисячним акціям протесту у 2019 році в переддень 30-ї річниці Оксамитової революції.