У Сенаті Чехії заявили про можливу конституційну скаргу на президента Земана

Керівники парламентських груп Сенату Чехії ухвалили спільну заяву про можливу конституційну скаргу на президента Мілоша Земана.

Відповідна заява оприлюднена на сайті верхньої палати парламенту Чехії.

Зазначається, що лідери політичних груп Сенату не очікують подання скарги впродовж найближчих тижнів, адже мають намір провести консультації з сенатськими комітетами та експертами.

Причина конституційної скарги не вказана, однак заява була ухвалена на тлі скандалу, пов’язаного з розслідуванням причетності Росії до вибухів на складах озброєнь 2014 року.

25 квітня президент Земан, відомий своєю проросійською позицією, в кількох виступах на телебаченні висловив сумнів у висновках розслідування про причетність спецслужб Росії до вибухів на складах озброєнь 2014 року, внаслідок яких загинули дві людини.

Він також твердив, ніби й далі розслідуються дві версії: первісна, що вибухи могло спричинити неналежне поводження з вибуховими матеріалами, і друга, що то могла бути акція іноземної розвідки. Як заявив Земан, він серйозно ставиться до обох версій і хоче, щоб обидві були ретельно розслідувані.

26 квітня віцепрем’єр-міністр і міністр внутрішніх справ Чехії Ян Гамачек спростував твердження Земана. Він також наголосив, що докази причетності до диверсії агентів російської військової розвідки «настільки очевидні, що я впевнений, що так все і було».

Прем’єр-міністр Чехії Андрей Бабіш також заявив, що в розмові з президентом країни Мілошем Земаном пояснив йому, що нині розслідується одна-єдина версія з приводу вибухів на складах озброєнь 2014 року, а саме причетність до них російських агентів.