«Інформація з обмеженим доступом» – у МВС відповіли, чи призначалася зброя з Врбетицях для Нацгвардії

У Міністерстві внутрішніх справ не спростували і не підтвердили, чи призначалися для підпорядкованої йому Національної гвардії боєприпаси, знищені в Чехії в 2014 році.

На запит Радіо Свобода у пресслужбі МВС послалися на державну таємницю.

«Відповідно до статті 8 Закону України «Про державну таємницю», статті 1.4.7 Зводу відомостей, що становлять державну таємницю, затвердженого наказом Центрального управління Служби безпеки України 23 грудня 2020 року № 383, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14 січня 2021 року за № 52/35674, запитувані відомості мають ознаки інформації з обмеженим доступом», – йдеться у відповіді.

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Запит Радіо Свобода стосувався того, чи призначалися для Національної гвардії боєприпаси, знищені внаслідок вибуху в чеській Врбетиці 2014 року. Власник боєприпасів, болгарський підприємець Еміліан Ґебрев, був отруєний «Новічком» у 2015 році, як вважає болгарське розслідування, через те, що постачав озброєння МВС України і Національній гвардії, яка є в його структурі.

Увечері 17 квітня прем’єр-міністр Чехії Андрей Бабіш повідомив, що існує обґрунтована підозра про причетність працівників російської військової розвідки, відомої як ГРУ, до вибухів на складах озброєнь у Чехії восени і взимку 2014 року. Офіційний представник Кремля Дмитро Пєсков відкинув звинувачення, назвавши їх «безпідставними».