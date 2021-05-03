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03 травня 2021, Київ 10:55
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Яку зброю продає Україні Болгарія для війни на Донбасі?

Яку зброю продає Україні Болгарія для війни на Донбасі?
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Яку зброю продає Україні Болгарія для війни на Донбасі?

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Вибухи складів із боєприпасами в Чехії і Болгарії – справа рук російських диверсантів. Так вважає слідство цих двох країн і, схоже, такими діями Росія намагалася перешкодити поставкам різних снарядів в Україну. Але вони все одно відбулися в 2014 році та продовжуються зараз. Через які країни та які боєприпаси купувала і купує Україна? І як у ці поставки втручалася Росія?

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