Яку зброю продає Україні Болгарія для війни на Донбасі?

Вибухи складів із боєприпасами в Чехії і Болгарії – справа рук російських диверсантів. Так вважає слідство цих двох країн і, схоже, такими діями Росія намагалася перешкодити поставкам різних снарядів в Україну. Але вони все одно відбулися в 2014 році та продовжуються зараз. Через які країни та які боєприпаси купувала і купує Україна? І як у ці поставки втручалася Росія?