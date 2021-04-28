Прокуратура Болгарії заявила про зв’язок отруєння Ґебрева та вибухів у Болгарії та Чехії. Розшукують росіян

Прокуратура Болгарії має достатньо даних, щоб зробити обґрунтоване припущення про взаємозв’язок між отруєнням торговця зброєю Еміліяна Ґебрева в 2015 році в Софії, вибухами на чеських військових складах у 2014 році та чотирма схожими випадками на військових заводах та складах у Болгарії між 2011 і 2020 роками. Про це 28 квітня повідомила речниця головного прокурора країни Сійка Мілева, інформує болгарська служба Радіо Свобода.

Раніше цього місяця прем’єр-міністр Чехії Андрей Бабіш офіційно звинуватив російську військову розвідку, відому як ГРУ, у підриві військових складів у Врбетицях у 2014 році.

Згодом з’ясувалося, що там зберігалися матеріали, що належали болгарській збройній компанії ЕМКО Еміліяна Ґебрева, який був отруєний у квітні 2015 року.

У прокуратурі Болгарії нагадали, що на початку 2020 року трьох громадян Росії, які все ще перебувають у розшуку, заочно звинуватили в цьому замаху. За словами речниці, «з великим ступенем імовірності» можна стверджувати, що вони «належать до ГРУ». Речниця головного прокурора також підтвердила, що безпосередньо перед отруєнням Ґебрева та ще двох чоловіків у 2015 році на болгарській території було щонайменше шість осіб, яких підозрюють у цій справі.

«Слід із великою мірою впевненості зробити висновок, що метою дій російських громадян було припинення постачань спеціальної продукції до Грузії та України», – сказала Сійка Мілева.

Як повідомляло Радіо Свобода одночасно у виробничих та складських приміщеннях на базі «Сопот» поблизу села Іганово відбулися два вибухи поспіль – у березні та квітні 2015 року. Тоді влада припустила, що це може бути саботаж, але до цього часу прокуратура не надала жодної інформації про розслідування інцидентів. Речниця підтвердила, що окрім них, прокуратура має підозри у втручанні іноземців у трьох інших «подібних» інцидентах.